Sanità.
08 febbraio 2026 alle 00:12

Pochi Oss, è emergenza: «Servono nuove assunzioni» 

All’Aou Cagliari è emergenza Oss. La carenza di personale legata agli operatori socio sanitari, fra reparti e sale operatorie, sta compromettendo il funzionamento quotidiano delle strutture sanitarie e mettendo a serio rischio la sicurezza dei pazienti. È l’allarme lanciato con forza da Gianfranco Angioni, referente regionale di Usb Sanità, con una lettera urgente alla direzione aziendale nella quale ha chiesto interventi immediati.

«Gli Oss non sono personale accessorio né sostituibile», sottolinea Angioni. «Sono parte integrante del percorso assistenziale e della sicurezza quotidiana dei reparti. Senza di loro non esiste una sanità pubblica efficiente, sicura e rispettosa del lavoro».

La mancanza di un numero congruo di Oss, spiega Usb Sanità, costringe infermieri e coordinatori a sopperire a mansioni che non competono loro, con un sovraccarico di lavoro, un aumento dello stress e una maggiore esposizione al rischio di errori. Situazione che «svaluta il ruolo professionale degli Oss e indebolisce il sistema assistenziale».

Usb Sanità denuncia poi «come in alcuni contesti si continui a ipotizzare il ricorso a prolungamenti di orario, anche dopo turni notturni, come risposta all’emergenza. Pratica inaccettabile: scarica sui lavoratori il peso di carenze strutturali e organizzative, mettendo a rischio salute del personale e sicurezza dei pazienti».

Per questo, il sindacato chiede un intervento immediato e concreto della direzione dell’Aou Cagliari, per avere assunzioni urgenti di Oss, riconoscendo e valorizzando il ruolo. «È intollerabile. Ogni ulteriore ritardo rischia di produrre conseguenze gravi sul piano assistenziale, organizzativo e delle responsabilità aziendali», conclude Angioni.

