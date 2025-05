Pochi operai contro le erbacce 

Le temperature estive hanno caratterizzato il fine settimana e animato le strade della provincia. Per gli automobilisti diretti verso le spiagge della costa orientale il colpo d’occhio è stato desolante. Erbacce un po’ ovunque. Il piano sfalcio è iniziato lo scorso 5 maggio ma la situazione appare preoccupante. «Sono oltre 1200 i chilometri da gestire e curare con appena 30 operai», spiega Elena Carta, presidente della Nugoro spa, la società della Provincia a cui è affidata la cura ordinaria e straordinaria delle strade di Nuorese e Ogliastra. «Stiamo chiedendo una proroga perché sarà impossibile terminare i lavori entro il 15 giugno, come previsto dall’ordinanza».

Tanti interventi

Le strade del centro Sardegna danno il peggio di sé. Per il momento la pulizia delle cunette è stata eseguita solo in poche zone. Lungo i 20 chilometri e 400 metri della Provinciale 72, la Irgoli-Capo Comino, i lavori sono pressoché terminati. Analogo copione nei 7 km della Sp 26, dal bivio della Statale 125 a Cala Gonone, e nei 3 chilometri che conducono a Cala Fuili, così come nei quasi 7 chilometri che dalla chiesa della Solitudine di Nuoro portano al monte Ortobene. Poca roba, però. La stragrande maggioranza delle strade provinciali è ancora in pessimo stato. Nessuna negligenza da parte della Nugoro spa, ma solo un’amara constatazione: «Abbiamo più o meno 30 operatori sul campo», ribadisce Elena Carta. «Ognuno di loro, in media, si deve occupare di 63 chilometri. Questo fa capire le difficoltà con cui siamo costretti a intervenire». Carta puntualizza: «Ogni cantoniere Anas, invece, deve badare a 10 chilometri. Differenze enormi che ci hanno spinto a integrare le nostre lavorazioni con ditte esterne».

Carenza di personale

Le difficoltà per gli operatori della Nugoro spa sono all’ordine del giorno. Vanno avanti da anni. «Attendiamo maggiori risorse per integrare il nostro organico - prosegue Elena Carta -. Oggi si parla di sfalcio ma noi ci occupiamo 12 mesi l’anno anche della emergenza ordinaria. Penso alle buche o al piano neve». Carta conclude: «L’auspicio è che la Nugoro spa possa ampliare la propria pianta organica per rispondere alle esigenze di tutto il territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA