«Pochi mezzi pubblici nel giorno di Pasqua» 

«Come tutti gli anni a Pasqua il servizio di trasporto pubblico garantito dal Ctm sarà limitatissimo: solo cinque circolari e una linea con uno stop di quattro ore: dalle 12,15 alle 16,15».

Lo sostiene Michele Vacca, referente per la Sardegna dell’associazione Utp (Utenti trasporto pubblico) che invita a una riflessione sul trasporto pubblico in città, anche in relazione alle recenti polemiche sulle politiche cittadine che, con il restringimento di via Roma e viale Trieste a favore dell’allargamento dei marciapiedi e della realizzazione di nuove piste ciclabili, promuovono una mobilità alternativa e un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici.«Si parla di riduzione del traffico, di fare a meno dell'auto e di città turistica, ma così noi turisti li stiamo facendo scappare», sostiene Vacca. «E con un servizio così limitato si sta ribadendo il fatto che senza auto a Cagliari non si possa vivere. Sono certo che a Pasqua nel primo pomeriggio al Poetto vedremo le fermate affollate di sardi e turisti che non possono rientrare in città e la corsa ai taxi che non bastano».

Le circolari sono la “I” Rossa (prima corsa alle 7, ultima alle 21,50 con frequenza di 40 minuti), la “I” nera (prima corsa alle 7,20, ultima alle 22,10, frequenza 40 minuti), “E” Rossa (prima corsa 6,45, ultima 21,45, frequenza 30 minuti), “E” Nera (prima corsa alle 7, ultima alle 21,30), la “L” Litoranea (prima corsa 7,40, ultima 21,40). Attiva anche la linea “9.

