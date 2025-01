Pochi mezzi pubblici e lunghe code: «Andare alla Cittadella è un’impresa» 

Pochi mezzi pubblici e super affollati, frequenze scarse e parcheggi introvabili. Da quando le linee della metro di superficie (che all’Arst chiamano tram) sono stati sospesi per i lavori infiniti dei nuovi tragitti, andare o tornare dal Policlinico e dalla Cittadella universitaria è un incubo, soprattutto se si affronta la statale 554 durante le ore di punta. Tempo buttato sui bus e in auto, che si traduce in un aumento dei costi per chi è costretto a muoversi sulle quattro ruote. Le proteste per i disagi di migliaia di medici studenti, pazienti e familiari hanno raggiunto livelli di guardia e a nulla sono servite le richieste al Ctm per il potenziamento delle corse almeno in questo periodo di emergenza. Il pullman sostitutivo messo a disposizione dell’Azienda regionale sarda trasporti percorre la tratta piazza Repubblica San Gottardo, dove i passeggeri che intendono continuare per il Policlinico devono salire sulla metro di superficie per le ultime fermate. Un viaggio.

Salti mortali

I più penalizzati dalla carenza di collegamenti sono senza dubbio gli studenti. Tra laboratori e lezioni, il tempo a disposizione è davvero poco. Per incastrare gli orari ed evitare ritardi devono fare i salti mortali. Per non parlare delle spese che comporta muoversi in auto, rimanendo bloccati nel traffico della 554. Sara Cappello, studia Medicina alla Cittadella e, oltre a essere rappresentante degli studenti, fa parte del Nucleo di valutazione dell’Ateneo. «Raggiungere la Cittadella con i mezzi pubblici è un’impresa che diventa impossibile quando dobbiamo spostarci per seguire lezioni o tirocini. Nelle ore di punta il pullman della linea 29 che collega Cagliari con il polo universitario è pieno come un uovo. Oltretutto passa ogni mezz’ora».

I numeri sono importanti: gli studenti – come detto la parte più debole – che fanno riferimento alla Cittadella sono oltre 8.000 (5.000 di Medicina, 2.000 di Farmacia e di Biologia, 1.500 di Scienza), a questi vanno aggiunti i professori, gli specializzandi e tutto il personale tecnico e amministrativo delle facoltà. Due anni fa c’era stato un tentativo di risolvere il problema. «A maggio 2023 con il Ctm abbiamo fatto la valutazione sulla capienza. Purtroppo era stato un buco nell’acqua a causa del mese poco rappresentativo». Cosa chiedete nel frattempo che si concludano i lavori della metro? «Vorremmo una distribuzione più efficiente dei mezzi e degli orari».

Zero parcheggi

Un altro aspetto non secondario è la mancanza di parcheggi. Gli spazi sono occupati da chi potrebbe, se ne avesse la possibilità, usare i mezzi pubblici. Trovare un buco dove lasciare la macchina è impossibile». Ecco allora la “sosta creativa”, dove capita. «Alla Cittadella c’è il polo universitario più grande della città, immaginate il caos nella 554, dove è facile rimanere bloccati nel traffico», afferma Matteo Pisu di Unicaralis. Il servizio sostitutivo? «Non è certo comodo, la frequenza del bus per raggiungere la Cittadella dovrebbe essere ogni 30 minuti, quando va bene impieghiamo 35/40 minuti, compreso il cambio con la metro».

Tribunale del malato

Sergio Vidili è il presidente regionale del Tribunale del malato. «Ormai i cagliaritani sono rassegnati, non hanno neanche la voglia di protestare per i disagi che stanno subendo dal giorno dello stop della linea della metro. Le seccature che deve affrontare chi deve curarsi al Policlinico o chi deve fare visita a familiari o conoscenti ricoverati sono infinite. Chi può chiede un passaggio ad amici, altrimenti non c’è alternativa al taxi». Le tariffe sono contingentate. «Da piazza Matteotti al Policlinico si spendono 20 euro, come da accordi presi con il Comune nel 2017», afferma Salvatore Tanzanu, rappresentante del sindacato Uritaxi.

Ctm

«Non possiamo potenziare il collegamento con il Policlinico perché è in carico all’Arst, inoltre avremmo bisogno dell’autorizzazione della Regione», fanno sapere i vertici del Ctm.

