Pochi medici, servizi in tilt 

Manca il servizio di Guardia medica ed il Punto di primo intervento di sabato è chiuso: la notte della vigilia di Natale la città d’Iglesias è rimasta sguarnita di una qualsiasi figura preposta alla prima assistenza. Anche le situazioni meno gravi hanno dovuto ricorrere alle prestazioni del Pronto soccorso del Sirai di Carbonia.

I problemi

Dopo la riorganizzazione effettuata nella serata dello corso 21 dicembre deputata alla scongiura della sospensione del servizio del Punto di primo intervento del Cto, con la provvisoria sospensione delle attività chirurgiche programmate per consentire la copertura dei turni grazie all’utilizzo dei medici e lo spostamento del punto di Guardia medica nei pressi dello stesso Ppi per garantire comunque una prima assistenza, il sistema sanitario appare più fragile che mai. I malumori interni si sarebbero palesati successivamente ai nuovi ordini di servizio: nelle scorse giornate circolavano voci inerenti ad una possibile presa di posizione di alcuni medici di Guardia medica, i quali avrebbero persino minacciato di rassegnare le dimissioni.

La tensione

Al momento non ci sono dichiarazione delle parti coinvolte o di chi sarebbe deputato a parlare per esse, ma ormai è palese a tutti quanto sia friabile un sistema che ad oggi, rischia di lasciare la città d’Iglesias letteralmente sguarnita d’assistenza in vista della prossima vigilia di Capodanno, quando in città si svolgerà il concerto di fine anno e verosimilmente si registrerà un alto numero di presenze.Intanto la direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus spiega quanto accaduto nella notte dello scorso sabato: «Purtroppo ci sono stati dei problemi personali ed il servizio di Guardia medica è rimasto inattivo durante la notte. È una criticità che si è presentata anche in altri territori, perché la mancanza di personale riguarda anche il servizio di Guardia medica» . La direttrice generale entra nel merito dei presunti malumori riguardo la nuova organizzazione: « Ogni qualvolta ci sia la necessità di una nuova organizzazione, questa è sempre difficile da mettere in atto. - spiega Campus - Per riuscire a garantire la copertura dei turni, c’è stata la necessità di sospendere per queste festività le attività chirurgica programmate e si è deciso inoltre di concentrare tutto presso il Punto di primo intervento, in modo che gli utenti abbiano sempre un’assistenza quando arrivano sul posto. La Guardia medica, tengo a sottolineare, continua però a svolgere i compiti che da sempre le competono. Gli stessi medici del Ppi prestano la loro attività per i soli codici bianchi e verdi, l’urgenza viene sempre trasferita al Sirai» .Intanto all’ingresso del Punto di primo intervento, lo scorso venerdì, per alcune ore il cartello “Pronto Soccorso” è stato coperto da un nuovo avviso di “Guardia medica”. Dopo alcune ore però le segnalazioni comparivano entrambe, una sopra l’altra: un segnale d’incertezza figlio di una situazione altrettanto poco chiara.