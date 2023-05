«Pochi medici, progetti vani» 

«Se non si risolve il problema della mancanza di personale, l’atto aziendale rimarrà soltanto un bel libro dei sogni». Il pensiero dei sindacati sul documento della Asl Sulcis che delinea l’organizzazione e l’articolazione dell’azienda approvato dalla Giunta regionale, è pressoché unanime. Senza il numero adeguato di quelle figure professionali che possano garantire la copertura dei reparti sarà impossibile rispettare quanto premesso fra le pagine del documento stesso.

I problemi

«I presupposti avanzati sull’atto per avere una sanità di qualità per tutto il territorio (con due presidi e rispettando le direttive della rete ospedaliera) ci sono tutti. - dichiara il dirigente della Cgil Gino Cadeddu - Il problema è che i propositi devono ora essere riempiti di contenuti e di personale. L’unico modo per poter disporre di quest’ultimo è che la Regione riveda le piante organiche di tutti gli ospedali della Sardegna, delle aziende universitarie e di quella del Brotzu. I medici ci sono, ma sono mal distribuiti». Una distribuzione del personale che anche per il segretario territoriale della Cisl Fp Sulcis risulta essere del tutto sproporzionata: « Esiste un sistema consolidato costruito per favore l’area del cagliaritano e noi continuiamo ad azzuffarci intorno ad un osso spolpato. - spiega Claudio Nuscis - Se la Regione non interviene sulla distribuzione delle figure professionali, se non mette un freno alle risorse destinate nel cagliaritano e non studia un metodo per un collocamento equo fra i vari territori, il problema non potrà mai essere risolto e tutti i buoni propositi dell’atto saranno impossibili da attuare. Finché verrà permesso di bandire dei concorsi a Cagliari, anche a tempo determinato, il nostro territorio rimarrà sempre sguarnito di professionisti. Inoltre nel documento compaiono le “Case della salute”, che dovrebbero essere gestite dai medici di famiglia, figure quest’ultime che davvero non saprei come possano essere reperite considerando i tanti cittadini scoperti dal servizio per mancanza di medici di base».

Il personale

Per il segretario della territoriale della Uil Fpl è possibile riuscire nel tentativo di rintracciare il personale mancante dedicando dei concorsi per la sola Asl Sulcis: «Con l’approvazione dell’atto, ora l’azienda può bypassare Ares. - precisa Efisio Aresti - È stata rispettata la rete ospedaliera e adesso occorre attivarsi per far sì che tutti i servizi del Cto siano funzionali. Pertanto il Pronto soccorso deve ritornare tale e non rimanere un Punto di primo intervento, così come devono essere attivate tutte le strutture complesse previste nell’atto, come la Chirurgia, Ortopedia e Traumatologia, invece funzionati al momento in regime di week surgery. Nello stesso reparto di Ostetricia e Ginecologia, come riportato nel documento, si attivino anche le prestazioni per il “parto indolore”».