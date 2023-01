Pochi medici, ospedale in tilt 

La stessa Asl del Medio Campidano ha segnalato la grave criticità del pronto soccorso e dell’organico di Chirurgia: più di una settimana fa in una lettera inviata alla centrale del 118 di Cagliari, alla Areus e alle Asl di Oristano, Sulcis e Cagliari il dottor Derrick Clifford Mc Gilliard della direzione medica dell’ospedale ha evidenziato la presenza al pronto soccorso di 36 pazienti di cui ben 11 in attesa di ricovero e l’indisponibilità di barelle e di postazioni con ossigeno. Alcuni giorni fa, inoltre, con una lettera inviata agli stessi indirizzi il direttore sanitario dell’ospedale di San Gavino Sergio Pili sottolineava la saturazione dei posti letto dell’intero ospedale e richiedeva la sospensione degli accessi al pronto soccorso in cui erano presenti ben 32 pazienti di cui 22 in attesa di ricovero (alcuni seduti in poltrona anche da 24 ore).

Lo denunciano con forza i sindacalisti Marcello Deriu e Loredana Zuddas, rispettivamente segretario provinciale della Cisl medici e segretaria provinciale della Cisl. «L’ospedale di San Gavino soffre una grave carenza di medici nella Chirurgia generale. Rispetto alla situazione deficitaria già segnalata nel mese di dicembre (i medici erano 5), abbiamo registrato ulteriori perdite, come il pensionamento del primario e altre assenze per motivi svariati: ad oggi risultano in servizio solo due chirurghi e di questi uno è in malattia. I turni del reparto sono garantiti anche da medici di altre unità operative, ma di fatto l’attività chirurgica operatoria soprattutto d’urgenza è bloccata. Pertanto il pronto soccorso e i reparti nel caso di una improvvisa urgenza chirurgica devono trasferirla altrove, con tutti i rischi tempo-correlati che un trasporto d’urgenza comporta e le difficoltà nell’acquisire la disponibilità a ricevere il caso da parte di un reparto di un’altra Asl».

Situazione di continua emergenza al Nostra Signora di Bonaria di San Gavino con il pronto soccorso preso d’assalto, una lunga fila di ambulanze e il personale del reparto di Chirurgia ridotto ad appena due medici dopo gli ultimi pensionamenti: il disagio è enorme visto che è quasi impossibile svolgere interventi d’urgenza.

Insistono Zuddas e Deriu: «Non capiamo i motivi per cui non si assuma personale dalla graduatoria di concorso regionale espletato lo scorso ottobre e neanche i motivi per cui Ares abbia bandito una selezione successiva, sempre per chirurgia generale, esclusivamente per le Asl di Nuoro, Ogliastra e Sulcis, lasciando fuori il Medio Campidano». A sollecitare interventi urgenti anche il sindaco Carlo Tomasi che ha scritto più volte alla Regione.

