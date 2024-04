Pochi medici e infermieri L’Isola verso l’estate con l’assistenza in affanno 

È la via crucis estiva dei pronto soccorso, organici all’osso e un numero di pazienti che cresce di tre, quattro, cinque volte tanto. A Olbia, per dire, si passa da qualche migliaio di accessi ai 20mila tra luglio e agosto: servirebbero dieci medici (un medico ogni mille accessi, è la regola), e invece non ce n’è neanche uno, tanto che, per poter tenere aperto il servizio di emergenza urgenza, il manager dell’Asl gallurese Marcello Acciaro ha dovuto precettare i camici bianchi di altri reparti. Non va tanto meglio nei pronto soccorso degli altri ospedali dell’Isola, parafulmini di una sanità territoriale letteralmente prosciugata, con decine di migliaia di pazienti senza assistenza di base. In Sardegna mancano 544 medici di famiglia, un numero enorme di ambulatori scoperti.

La prima linea

Questa la situazione per quanto riguarda la prima linea dell’assistenza sanitaria (e nei reparti non va meglio). Sicché, con l’approssimarsi dell’estate e l’arrivo dell’onda dei turisti, il rischio è che il sistema – con gli organici ridotti e il personale costretto a turni massacranti – imploda per il superlavoro. «La Sardegna non è pronta», scrive Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti. «La settimana prossima si concluderà l’insediamento del Consiglio con l’avvio delle commissioni. Non si può più aspettare, bisogna intervenire subito». Mancano all’appello, sottolinea, «medici, infermieri, oss e amministrativi. A giugno scadranno tantissimi contratti e si rischia la paralisi della macchina amministrativa nelle Asl, così come si rischia la paralisi dell’assistenza».

Un piano straordinario

È quel che dice anche Guido Sarritzu, segretario regionale Uil: «Occorrono interventi per assicurare i livelli essenziali di assistenza nell’intero territorio regionale, da conseguire tramite un piano straordinario di assunzioni e di stabilizzazioni che superi la precarietà, adottando i provvedimenti necessari al superamento dei tetti di spesa del personale. Occorre altresì procedere con l’internalizzazione dei servizi in appalto per evitare precariato, salari bassi e dumping contrattuale».

La riorganizzazione

Dalla prima linea del servizio sanitario (quella presidiata dai medici di medicina generale), Umberto Nevisco, segretario regionale della Fimmg, si augura che «il nuovo assessore Armando Bartolazzi dia immediata applicazione alla legge 189 del 2012 che impone una riorganizzazione dell’assistenza territoriale basata sulle aggregazioni, così vengono definite, dei medici di medicina generale da un lato e di specialisti dall’altro». In pratica tanti medici in un’unica struttura un poco più grande degli ambulatori dove già oggi quattro, cinque professionisti si dividono l’affitto. «Ben vengano le case di comunità, di cui tutti i politici parlano, ma prima di vedere in piedi quelle, e passerà del tempo, si dovrà dare corso a ciò che si può, e si deve, fare subito». C’è un accordo già firmato in Regione con l’ex assessore Carlo Doria, che ha definito l’ambito territoriale delle aggregazioni di camici bianchi, almeno 15, 20 medici per un bacino di 30mila abitanti. «Adesso si tratta di avviare il progetto organizzativo, passo necessario per applicare la legge. Oggi è un modo pratico e diretto per migliorare l’assistenza sul territorio, per dare risposte più efficienti ai pazienti». Un modo, sottolinea Nevisco, «per affrontare anche il problema legato all’estate. Pula, Villasimius, San Teodoro, Alghero eccetera, potrebbero contare ciascuno su un gruppo strutturato di medici di famiglia che, insieme, organizzano il lavoro. Creando un’economia di scala si danno risposte più efficienti». ( p.s. )

