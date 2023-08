Pochi medici, chiude chirurgia 

Nell’unità complessa di chirurgia del’ospedale Nostra Signora di Bonaria mancano da troppo tempo i medici per coprire tutti i turni e gli interventi. Per questo motivo il direttore sanitario Sergio Pili ha scritto alla centrale del 118 di Cagliari, all’Areus, al Brotzu, all’azienda ospedaliera universitaria, alle Asl di Oristano, del Sulcis e di Cagliari segnalando questa criticità che limita le attività del reparto e non può garantire gli interventi urgenti.

Carenza di personale

«Persiste la grave criticità nell’unità operativa di chirurgica a causa della carenza di medici in organico. Allo stato attuale sono operativi solo 4 medici specialisti in chirurgia e la struttura è impossibilitata a garantire la copertura dei turni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e di conseguenza non può garantire le urgenze chirurgiche». Il direttore sanitario Sergio Pili chiede così l’applicazione delle indicazioni contenute nella ridefinizione della rete ospedaliera della Regione approvato dal consiglio il 25 ottobre 2017: «Per questo motivo invitiamo la centrale operativa del 118 di Cagliari a programmare l’invio dei casi clinici con sospetta urgenza chirurgica presso altri presidi ospedalieri». Per i sindacalisti Loredana Zuddas e Marcello Deriu dela Cisl: «la chirurgia generale è da mesi sofferente per carenza di medici. La chirurgia è aperta grazie alla collaborazione stretta col reparto di urologia che condivide i turni di guardia, ma molti interventi d’urgenza vengono trasferiti in altri ospedali di altri territori, con non poche difficoltà».

La Asl

Sul problema interviene anche Francesco Ronchi, direttore sanitario della Asl del Medio Campidano: «La chirurgia dispone di quattro medici in servizio, numero insufficiente per formare l'equipe chirurgica in urgenza mentre proseguono con regolarità i ricoveri programmati o gli interventi chirurgici minori. L'azienda ha fatto e sta facendo il possibile per ripristinare le attività chirurgiche anche in urgenza: abbiamo chiesto l'assunzione di quattro chirurghi. Siamo coscienti del fatto che il momento è difficile soprattutto per la carenza dei medici, ma comunque si può prevedere che entro l'anno la situazione ritorni alla normalità».

RIPRODUZIONE RISERVATA