Pochi loculi, stop alle vendite 

Il cimitero di San Serate rischia seriamente il “tutto esaurito” nei prossimi anni e l’amministrazione corre ai ripari: niente più vendita di loculi alle persone ancora in vita e quindi niente possibilità di “prenotare” lo spazio al fianco di congiunti o familiari. «Una decisione necessaria, per non finire in uno stato di emergenza», ha spiegato il sindaco Fabrizio Madeddu che ha anche raccontato come negli ultimi anni San Sperate abbia visto un aumento di cittadini defunti, e ora servirebbe un ampliamento del campo santo. Le soluzioni ci sono, ma occorre aspettare e nel mentre «siamo corsi ai ripari per guadagnare tempo».

L’avviso

«La Giunta comunale, in caso di carenza loculi o di emergenze sanitarie, può impartire, in qualsiasi momento, la sospensione temporanea del rilascio delle autorizzazioni di concessione ai viventi», si legge nell’avviso ufficiale dell’amministrazione. E di questo si tratta: c’è una «limitata disponibilità di posti salma nel cimitero comunale», come si legge in un altro passaggio.

«Al momento», interviene il sindaco, «della morte del congiunto di un defunto, per fare un esempio, è possibile fare uno spostamento, ma solo dopo. Non è possibile invece occupare un posto vuoto, quindi prenotare lo spazio. Quei posti ci servono».

I numeri

Esistono delle altre soluzioni che l’amministrazione in questo caso incentiva, come nel caso della cremazione: «Riporre l’urna di un defunto cremato all’interno di un loculo già occupato è gratuito e in più si occupa un solo spazio invece che due. Sarebbe perfetto».

Sulla base delle stime, sperando non aumentino i numeri dei decessi, si può capire meglio la situazione. «In media negli ultimi anni San Sperate ha visto un aumento dei decessi del 30 per cento», dice il sindaco. «Significa che se annualmente morivano 100 persone, circa, oggi ne muoiono 130. Non è un fenomeno legato esclusivamente agli anziani e riguarda tutti. Noi, allo stato attuale abbiamo abbastanza loculi da garantire, con questa media, due anni e mezzo, forse anche tre, di servizio senza ampliamenti. In media ogni anno arrivano 50 richieste di prenotazione dei loculi per i congiunti. Se le accontentassimo avremo abbastanza loculi per solo un anno e mezzo, massimo due. Ma a noi serve tempo».

I lavori

E qui si apre un altro argomento: «Abbiamo in programma – dice Fabrizio Madeddu – un ampliamento del camposanto e abbiamo anche individuato i terreni. Speriamo di poter procedere alla compravendita senza bisogno di espropriare. Però la burocrazia è lunga, occorre anche coinvolgere il Demanio. A noi questi due anni servono per riuscire a realizzare l’ampliamento, dobbiamo tenere duro». In programma anche un ampliamento dei parcheggi: «Possono servire anche per i turisti che magari vogliono visitare il giardino sonoro poco distante».

RIPRODUZIONE RISERVATA