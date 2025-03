Pochi loculi e cari, morire è un lusso 

Quanto costa morire? Un bel po’ di soldi, a San Michele, e non è un eufemismo. Fosse soltanto questo, però, sarebbe semplicemente un problema economico. A volte, invece, è molto di più. Perché in realtà, per alcune famiglie può costare così tanto (un loculo in concessione per 30 anni) da dover rinunciare alla sepoltura tradizionale e convergere, anche in assenza di una espressa volontà del defunto, sulla cremazione. La colpa è della (notissima) mancanza di “loculi di serie”: il Comune, in attesa di mettere a disposizione i nuovi (circa 200) loculi che ha realizzato, sta recuperando quelli di risulta (con le estumulazioni) ma in questo momento “l’offerta” è limitata soprattutto ai “loculi di lungo”, che costano anche fino a 2800 euro (quasi il doppio di uno normale), e agli altri in quinta e sesta fila, che risultano inaccessibili (o comunque pericolosi) per le persone anziane.

I disagi

«Da qualche settimana vengono esposti i loculi in vendita col contagocce e costringono le famiglie che scelgono la tumulazione a trovarsi di fronte pochissimi loculi in file basse, talvolta di lungo o addirittura in sesta fila», spiega Mariano Ligas, dell’agenzia funebre Don Bosco. «La situazione non è molto serena e ogni giorno sta diventando una scommessa trovare un loculo. Abbiamo informato la dirigente comunale di queste difficoltà che, con assoluta cortesia e disponibilità, ci ha ascoltato. La speranza è che si trovi una soluzione al più presto», aggiunge. La preoccupazione la ribadisce Davide Mazzanobile, dell’agenzia funebre La Cattolica: «La settimana scorsa su appena sette loculi di risulta che erano a disposizione, cinque erano di lungo. Proprio quelli che hanno il prezzo più elevato. Le famiglie, giustamente, si lamentano, ma noi siamo solo un filtro», tradotto nessuna responsabilità delle agenzie, aggiunge. «Per le famiglie, già alle prese con il lutto, la carenza di loculi rappresenta un problema», sottolinea Roberto Garau, dell’omonima agenzia, «ma questo non è un disservizio delle agenzie», precisa.

Il Comune

L’amministrazione, come detto, a San Michele lavora su due fronti: da un lato, la realizzazione dei nuovi loculi (“di serie”) accanto alla chiesa, che «saranno messi a disposizione nei prossimi giorni», assicura la vicesindaca e assessora all’innovazione digitale con delega ai servizi cimiteriali Cristina Mancini. Dall’altro, sta recuperando i loculi di risulta, derivanti da estumulazione di concessioni scadute. «Si tratta di una scelta non solo ponderata e ragionevole, ma se vogliamo anche l'unica possibile se nel medio termine si vuole garantire una sepoltura ai cittadini evitando ulteriore consumo di suolo», spiega ancora l’assessora Mancini. «Una scelta dettata per garantire dignitose sepolture limitando, ogni volta che sia possibile, nuovi insediamenti sul suolo. Soltanto il ciclo virtuoso di estumulazioni, inumazioni, esumazioni permette quella rotazione che garantirà nel medio termine di liberare spazi per le tumulazioni», aggiunge.

Le auto al seguito

Nella gerarchia dei disagi al cimitero di San Michele spunta anche una novità. Fino a poche settimane fa era accettato che due auto dei familiari al seguito del defunto entrassero e arrivassero fino alla tomba, per accompagnare le persone anziane o con difficoltà di deambulazione. «Il regolamento consente l’ingresso e la sosta, ma non di arrivare sino al luogo della sepoltura. Mai questo è stato possibile», spiega la vicesindaca. «A volte ci sono anche 10 tumulazioni in una mattina, se non si rispettasse il regolamento il cimitero diventerebbe trafficato come una strada urbana. Per evidenti ragioni di sicurezza, quindi, l'ingresso alle auto è l'eccezione», per esempio per chi ha difficoltà di deambulazione ed è in possesso del pass (il Cude). «Ma sono eccezioni. In ogni caso», conclude, «il Comune garantisce la circolazione all’interno del cimitero con propri mezzi, sempre disponibili». ( ma. mad. )

