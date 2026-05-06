Pochi istanti prima del delitto 

Le fasi concitate dell’omicidio di Marco Mameli, 22 anni di Ilbono, ucciso con tre coltellate durante i carnevale di Bari Sardo del primo marzo 2025, sono state captate da una telecamera. Le immagini non riprendono con chiarezza il delitto, ma si sentono voci e si vedono i giovani che ad un certo punto si fronteggiano e scappano. A mostrarle ieri mattina, nell’aula della Corte d’assise di Cagliari, è stato il vicequestore Fabio Di Lella, dirigente a capo della Squadra Mobile di Nuoro che ha condotto le indagini culminate con il rinvio a giudizio del 28enne Giampaolo Migali, di Girasole, arrestato sei mesi dopo il delitto con l’accusa di omicidio aggravato.

«Stai lì o ti pungo»

Il giovane di Ilbono è stato ucciso poco dopo le 23, in strada, al termine di un litigio. Prima delle coltellate mortali a Mameli – secondo l’accusa – l’imputato avrebbe ferito un altro giovane di Ilbono, Andrea Contu, 27 anni. Era stato lo stesso Migali a confessare il ferimento in Questura il giorno dopo, ma negando sempre di aver ucciso l’altro ragazzo. Le immagini proiettate ieri davanti alla Corte presieduta dalla giudice Lucia Perra (a latere il collega Roberto Cau) non hanno mostrato in realtà il delitto, avvenuto in un punto non ripreso dalle telecamere. Negli audio ripuliti dalla Polizia scientifica, però, si sentirebbe ad un certo punto prima un «Ti occo, ti occo, ti occo» (tradotto dall’investigatore come «Ti uccido, ti uccido, ti uccido», non addebitabile però all’imputato), seguito qualche secondo dopo dall’immagine di Migali con un braccio teso (secondo il poliziotto avrebbe impugnato il coltello) che avrebbe urlato «Ti pungo, stai lì o ti pungo». Una ricostruzione contestata dalle avvocate Francesca Ferrai e Maria Leonida Cadoni che difendono il 28enne, rimasto in silenzio per tutta l’udienza sorvegliato dalla scorta della Polizia penitenziaria.

Il dibattimento

Dai banchi del pubblico ministero, la Procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte, non sembra avere dubbi sulla dinamica dell’omicidio, preceduto prima dal ferimento di Contu e da quello di un altro giovane alla mano (che però non si si sarebbe fatto refertare). I familiari stretti della vittima sono dovuti restare fuori dall’aula della Corte d’assise perché compaiono nella lista dei testimoni dell’accusa e delle parti civili: i genitori e la sorella di Marco Mameli sono assistiti dall’avvocato Gianluigi Mastio, mentre Andrea Contu è rappresentato dal collega Giampaolo Pilia. L’esame del vicequestore Di Lella è proseguito per tutta la mattina, ripercorrendo tutte le fasi principali dell’inchiesta. Determinante è stata anche la famiglia della vittima che avrebbe registrato alcuni testimoni, consegnando poi gli audio agli investigatori. Si prosegue il 24 giugno.

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