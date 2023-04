Pochi iscritti all’asilo  per il caro-mensa,  dibattito in Consiglio 

Da una parte un livello di gradimento alto, motivato da buoni cibi e consegna puntale delle portate. Da un’altra la denuncia del costo elevato e dell’incertezza dei rimborsi. Sulla qualità del servizio mensa nella scuola materna di Uras i genitori si dividono, al punto da far sorgere un dibattito tra la maggioranza e uno dei due gruppi di opposizione.

Un servizio che non supera le aspettative dei genitori, che iscrivono i figli nelle scuole dei paesi vicini. Risultato, a Uras c’è una sola sezione alla scuola dell’infanzia statale, con 19 bambini. Il motivo? Il costo della mensa, erogato attraverso un abbonamento mensile per il quale è complesso avere un rimborso. Questioni rilevate da “Primavera Uras” ed esposte nell’ultimo Consiglio: «L’abbonamento costringe i genitori a pagare 20 pasti al mese a prescindere dalla consumazione. Il rimborso, se concesso, avviene a fine anno scolastico su presentazione del certificato medico. In qualsiasi realtà i bambini pagano solo se usufruiscono del pasto», illustrano i consiglieri di minoranza. La capogruppo Maria Rita Porcu specifica: «Non vogliamo creare polemiche ma collaborare. In Aula abbiamo proposto un tavolo permanente sulla scuola per renderla in linea con le offerte degli altri paesi».

Immediata la risposta della maggioranza, guidata dal sindaco Samuele Fenu: «Sulla base di interviste dirette e indirette, il livello di soddisfazione su qualità e servizio è alto». Sui costi, «Il Comune contribuisce con circa il 65% della spesa complessiva e gli indici di contribuzione degli utenti sono stabiliti dall’Isee».