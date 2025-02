Pochi iscritti, a rischio la prima dell’Alberghiero 

Dopo il rischio depotenziamento scongiurato nei mesi scorsi per carenza d’iscritti alla prima, sull’istituto alberghiero di Desulo incombe di nuovo l’incubo dei tagli. Il sindaco Gian Cristian Melis manifesta preoccupazione per il prossimo anno scolastico, dopo le sole 8 iscrizioni raggiunte.

«Quest’anno i cinque ragazzi di Desulo e i tre studenti di fuori paese, che avevano scelto il Montanaru, dovranno cambiare lidi. L’offerta formativa del territorio è ottima e ciò nonostante diversi studenti hanno preferito emigrare verso Nuoro», sottolinea il sindaco. Scelte “legittime e insindacabili”. Ma non manca il mea culpa: «Purtroppo non siamo stati attrattivi e la prima classe non esisterà per il 2025- 2026, lasciando nella disperazione otto ragazzini che sognavano il diploma nell’Alberghiero». Melis non si arrende: «Contiamo di recuperare almeno 4 iscrizioni per poter formare la classe prima, proseguendo le interlocuzioni con Regione e Provincia e ragionando su trasporti e futuro del convitto. La Pro Loco si è resa disponibile a un progetto di gestione e rilancio». (g. i. o.)

