Pochi infermieri: reparto in emergenza 

Pochi infermieri ad affrontare le condizioni difficili che, ogni giorno, mettono sotto pressione la Neuropsichiatria infantile del Microcitemico. Una condizione d’emergenza, tanto che su 12 dipendenti, cinque si sono infortunati durante il lavoro. Lo denuncia il segretario provinciale della Fials, Giampaolo Cugliara, in un comunicato che «intende portare all’attenzione dell’assessore alla Sanità la difficile situazione nell’Unità operativa per l’assenza del personale infermieristico e oss».

Le preoccupazioni crescono se si pensa alle altre situazioni da affrontare nella gestione del personale, tra imprevisti extra, permessi e ferie. Se «a un organico scarnificato si aggiunge un’ulteriore assenza – aggiunge il sindacato – è evidente che il numero degli infermieri diviene insufficiente». Al personale ridotto all’osso si aggiunge un’ulteriore preoccupazione. Gli operatori sanitari lavorano «in assoluta solitudine, senza il medico di guardia durante la notte e i festivi perché questi non operano in presenza ma in reperibilità e in assenza di una guardia giurata». Da qui la richiesta alla Asl: una soluzione definitiva che riduca gli “interventi tampone” per sopperire alle mancanze in reparto.

