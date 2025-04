Pochi infermieri, il reparto si restringe 

Mancano gli infermieri, un settore del reparto di Medicina dell’ospedale Sirai di Carbonia viene chiuso sino a data da destinarsi.

Il settore

La segnalazione mista a un po’ di preoccupazione arriva dai parenti dei pazienti che in questi giorni hanno notato la novità. La porta che conduce al piccolo spazio che nel 2013 fu destinato a ospitare la Stroke unit dell’ospedale è stata chiusa e i letti che fino a qualche giorni fa ospitavano alcuni pazienti, sono vuoti. Non si tratta della Stroke unit chiusa ormai da molto tempo e che, all’epoca dell’inaugurazione (c’era il manager Calamida) fu salutata come piccola eccellenza finalizzata a garantire interventi tempestivi in caso di pazienti colpiti da ictus. Era una struttura specializzata telematicamente collegata con l’ospedale Brotzu di Cagliari per garantire, ove necessario, un intervento in sinergia. Poteva contare su 4 neurologi, una caposala, 12 infermieri, 4 terapisti e 3 operatori sanitari, numeri che oggi appaiono impossibili da replicare in un ospedale dove da tempo l’intera Neurologia ha dovuto chiudere i battenti per mancanza di personale medico e infermieristico.

Il presente

Da quando il piccolo reparto non fa più parte della Neurologia è stato annesso alla Medicina come settore d’appoggio per determinati casi. Appoggio di cui da qualche giorno si è costretti a fare a meno: «I posti letto del reparto di Neurologia, chiuso nel Luglio 2023 per carenza di personale medico, – si legge in una nota della dirigenza Asl – vengono utilizzati dal reparto di Medicina, pur essendo dislocati in un piano diverso. I pazienti ricoverati hanno dunque patologie di natura internistica, di bassa complessità. In questi giorni a causa della contemporanea assenza di alcuni infermieri si è reso necessario trasferire i suddetti pazienti in Medicina per una migliore gestione».

