Pochi gol e fattore campo saltato, il Taloro vuole rifarsi con il Villasimius 

Il Taloro Gavoi, squadra storica per presenze in Eccellenza, in queste prime nove giornate ha ottenuto un punto in più (5) in trasferta rispetto a quelli conquistati tra le mura amiche (4). Dettaglio di peso, considerato che i gavoesi hanno sempre fatto forza sul fattore campo. La squadra rossoblù occupa l’undicesima posizione a un punto dalla zona playout: stanno mancando soprattutto i gol, appena 7 finora. Hanno fatto peggio solo Barisardo e Carbonia.

Per il Taloro questo è il 25° torneo in Eccellenza. Con i tre punti conquistati nella quarta giornata ha superato quota 1000 nei punti totali conquistati nei primi incontri di questa stagione e in tutti quelli delle 24 stagioni precedenti. In totale, finora, 725 partite disputate nel massimo campionato regionale. Nella stessa giornata (giocata contro il Calangianus) ha superato le 1000 reti. Numeri da record per la squadra che rappresenta un piccolo paese di poco più di 2400 abitanti. Domenica prossima il Taloro gioca all’Is Casas di Villasimius. (ant.ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA