Pochi giocatori e troppe spese, la squadra rinuncia alla Prima 

Non è sicuramente una bella notizia per il paese: la Narboliese ha rinunciato al campionato di Prima categoria di calcio. Forse ripartirà dalla Terza o continuerà solo con il settore giovanile. Un inatteso epilogo dopo il torneo della scorsa stagione, quando da matricola aveva ottenuto un brillante piazzamento creando grande entusiasmo con le tribune sempre gremite. «Sono dispiaciuto ma garantisco che sono stati compiuti tutti i passi necessari – spiega il sindaco Gian Giuseppe Vargiu- Alla base di tutto ci sono diverse motivazioni a iniziare dal fatto che un nutrito gruppo di giocatori “esterni” ha deciso di accettare altre proposte. Si sono valutate altre opportunità per sostituirli ma ormai anche a livello dilettanti le richieste dei rimborsi spese sono diventate altissime e nessuno si è avventurato a fare promesse o a garantire pagamenti al di sopra delle possibilità». In più alcuni giocatori del paese hanno scelto di interrompere l’attività per via dell’età. «Per i piccoli paesi, dove non esistono grandi sponsor e contributi importanti – sottolinea- è sempre più difficile ormai creare la squadra, figuriamoci avere ambizioni. Questo è anche dovuto alla denatalità che non consente di costituire una rosa dignitosa formata da atleti locali, che ovviamente non avrebbero pretese economiche». Adesso il gruppo dirigente valuterà l’opportunità di iscrivere la squadra al campionato dell’ultimo gradino del calcio dilettantistico, oppure concentrarsi solo sui giovani. ( s.c. )

