13 settembre 2025 alle 00:52

«Pochi fondi per Regnos Altos, la festa rischia di scomparire»  

Neppure la festa di Regnos Altos riesce a spegnere le tensioni tra maggioranza e opposizione. Nonostante l’inserimento della manifestazione negli eventi estivi e il contributo per l’acquisto dei fiori per gli “Altarittos”, i capigruppo di minoranza Alessandro Campus e Angelo Masala denunciano il disinteresse dell’amministrazione che, per il secondo anno consecutivo, avrebbe stanziato circa mille euro. Una cifra giudicata irrisoria dalla minoranza per una ricorrenza mollo sentita. Secondo l’opposizione «la mancanza di investimenti e programmazione rischia di condannare la festa a un lento declino, privando la città di un’occasione di richiamo turistico». Le critiche sono ancora più dure perché, a sentire l’opposizione, dall’insediamento l’amministrazione ha già impegnato ingenti somme per gli eventi. «Oltre 500mila euro, di questi circa 250mila nei primi nove mesi dell’anno per manifestazioni che – dicono Campus e Masala- non hanno prodotto alcun beneficio concreto né per il turismo né per le tradizioni, come dimostrerebbe il calo di partecipazione registrato a Santa Maria del Mare». Da qui l’appello affinché le risorse vengano orientate con maggiore attenzione alle feste identitarie della città, promuovendo eventi di qualità capaci di attrarre pubblico e generare ricadute positive per il commercio locale. Resta l’incognita delle prossime celebrazioni. «Con i fondi già esauriti a settembre, ci chiediamo come il Comune intenda garantire feste per Natale e Capodanno all’altezza delle aspettative». ( s.c. )

