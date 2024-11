Pochi fondi per le strade della morte 

Assenza di guardrail, asfalto usurato, segnaletica col contagocce. E quattro croci in una scarpata. La provinciale 69 reclama standard di sicurezza che attualmente non sono al passo coi tempi, fra le ripetute segnalazioni di amministratori locali e automobilisti in transito, che da anni avevano sollevato forti preoccupazioni.

Ora, dopo la tragedia d si riaccende la polemica, con decine di cittadini che chiedono ad alta voce, l’installazione di più barriere lungo il percorso e così, in tutti quelli più a rischio.

E a tracciare un bilancio impietoso sui 1000 km di strade provinciali è anche Giuseppe Ciccolini, da sole due settimane Amministratore unico della Provincia di Nuoro: «L’assenza di adeguata segnaletica su questi tracciati - dice Ciccolini - è figlia dei tagli dello Stato, ma soprattutto del più recente depauperamento degli enti intermedi. Inutile negare di come non solo siano stati privati di centralità, m anche di quelle risorse, che si sarebbero rivelate importanti per migliorare tutta la sicurezza della rete viaria».

Per questo l’amministratore della Provincia precisa: «È importante che lo Stato, così come sta facendo la Regione Sardegna, nella programmazione dei fondi in bilancio, metta a disposizione degli importanti finanziamenti per la sicurezza di tutti gli automobilisti. In tante zone dell’Isola sono decollate opere strategiche come la Sassari-Alghero e l’Olbia-Sassari. Anche il Nuorese merita la stessa attenzione». Da qui l’appello: «Confidiamo che da parte di Roma - conclude Ciccolini - ci sia una maggiore sensibilità sul tema. Questa è una priorità inderogabile».