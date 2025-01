Pochi fondi, Carnevale sotto tono 

A Iglesias si rischia un carnevale sotto tono. A fare la differenza quest’anno potrebbe essere l’assenza dei carri e la parata – ancora da confermare – che non sarà quindi lunga come negli anni precedenti. Sono in corso in questi giorni trattative riguardanti la manifestazione che dovrebbe prevedere il coinvolgimento delle principali associazioni cittadine.

Pochi fondi

Si prospetta, dunque, un Carnevale più contenuto rispetto a quelli degli anni passati, una scelta dettata anche dalla volontà dell’amministrazione di preservare i fondi destinati alla cultura e allo svago per poterli impiegare in altre manifestazioni previste nei prossimi mesi. Infatti, l’investimento economico necessario per organizzare una sfilata con carri e gruppi provenienti da altri paesi comporterebbe un dispendio di risorse che potrebbero invece essere utilizzate per eventi più sentiti dalla cittadinanza. Tuttavia, da quanto si apprende, è previsto un momento musicale che animerà Piazza Sella, anche se non vi sono ancora indiscrezioni su chi possa essere il deejay o l’artista che si esibirà.

L’impegno

Si tratta, quindi, di una scelta ponderata, ma influenzata anche dall’enorme impegno richiesto alle associazioni cittadine per l’organizzazione del Carnevale. «La mancanza di un’associazione dedicata esclusivamente alla sua realizzazione – come la storica Pachea, celebre per aver organizzato il famoso Carnevale del 1991 legato alla Lotteria Italia – spiega Francesca Nonnis presidente dell’associazione Quartiere Castello – rende difficile la preparazione di un evento in grande stile con numerosi carri, nonostante l’edizione dello scorso anno sia stata molto partecipata e abbia visto esibirsi grandi nomi internazionali in Piazza Sella».

Un ulteriore ostacolo per le associazioni è rappresentato dal fatto che molte di esse non siano iscritte al Registro nazionale del Terzo settore e, di conseguenza, non possano ricevere fondi cospicui per organizzare la sfilata. Si tratta di un problema molto sentito dalle realtà associative locali, che vorrebbero contribuire ma si trovano a dover affrontare difficoltà economiche. Tuttavia, negli ultimi anni, nonostante le grandi difficoltà, hanno dimostrato di saper superare gli ostacoli e di offrire comunque il loro contributo nei limiti delle loro possibilità.

«Sarà dunque un’edizione più ridimensionata, – dice il consigliere di maggioranza Matteo De Martis - ma che prevede comunque una grande festa e la partecipazione attiva della cittadinanza, con un giorno dedicato esclusivamente ai bambini in occasione del Giovedì Grasso.

