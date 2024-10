Pochi figli e uno solo per coppia La sociologa: scompaiono i fratelli 

Siamo la regione delle culle vuote, e quando pure una coppia è disposta a moltiplicarsi si tiene bassa il più possibile. La Sardegna è una terra di figli unici: il 56% delle coppie non va oltre il primo erede. Il 37% ha due figli, e di più solo il 7%. Record (negativo) in Italia. «Le famiglie non vedono prospettive per il futuro», spiega Mauro Carta (Acli). La sociologa Ester Cois, sottolinea «il cambiamento epocale della struttura familiare: sta scomparendo la figura dei fratelli e delle sorelle».

