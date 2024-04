pochi errori ma dionisi fischia troppo  

Direzione di gara, tutto sommato, positiva: Dionisi se la cava con due soli cartellini gialli, qualche richiamo verbale ma soprattutto senza fare ricorso al Var, neanche con il silent check. L’unica critica plausibile potrebbe riguardare l’eccessivo numero di falli fischiati, ben superiore alla media, con il conseguente spezzettamento delle azioni. Sarebbe stato logico concedere con più costanza il vantaggio. Primo cartellino giallo del match al 58’ per punire il fallo in attacco di Shomurodov su Sabelli. Un quarto d’ora più tardi anche Augello finisce nel taccuino del direttore di gara per il fallo su Spence. Nella circostanza il difensore del Cagliari contrasta il centrocampista inglese cercando di sottrargli il pallone in modo energico, commettendo l’infrazione. Corretti i 3’ minuti del secondo tempo.