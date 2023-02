Pochi controlli, incivili scatenati  

Sacchi di plastica, pneumatici, scarti da attività edili, coperture in amianto. Strade di campagna trasformate in discariche con grave rischio per l’ambiente e la salute. Lo rivela un dettagliato rapporto del Servizio urbanistico del Comune dopo un sopralluogo effettuato insieme agli agenti della Polizia locale. Tanto da indurre l’amministrazione a rivolgersi all’assessorato regionale dell’Ambiente con una richiesta di un finanziamento di 70 mila euro per la bonifica dei siti. Soldi da utilizzare per ripulire via don Milani (nei pressi del depuratore), lo sterrato tra via Martin Luter King, via Logudoro e la strada interpoderale 466. «L’abbandono dei rifiuti è purtroppo difficile da contrastare - ammette Andrea Casti, comandante della Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla - noi controlliamo il territorio di sei Comuni occupato da circa 25 mila abitanti. Impossibile intervenire dappertutto con un organico ridotto all’osso».

Nel 2005 la Polizia locale dell’Unione poteva contare su 25 uomini in servizio, oggi sono solo 15. Da alcuni mesi è venuto meno anche il supporto della compagnia barracellare, sciolta dal Comune a dicembre: «Stiamo lavorando per riattivarla - assicura l’assessore Chicco Fenu - vogliamo però dotarla degli strumenti per poter funzionare». Per ora si va avanti con le forze in campo, poche per la verità. Nonostante tutto, lo scorso anno, la Polizia locale ha elevato 77 multe per infrazioni nel conferimento dei rifiuti. «Riceviamo continue segnalazioni dai cittadini - prosegue Casti - questo testimonia una sensibilità diffusa per la tutela dell’ambiente». Non solo, anche il servizio dell’ecocentro comunale sta ottenendo buoni risultati: «Prima trovavamo molti elettrodomestici abbandonati - sottolinea il capitano dei vigili Giuseppe Mulas - adesso meno grazie al servizio di ritiro a domicilio». Ma non basta, per contrastare gli incivili servirebbe un controllo capillare del territorio anche attraverso l’utilizzo di nuovi sistemi di videosorveglianza: «Il progetto per l’installazione di foto-trappole va avanti - sottolinea Casti - questo è uno strumento utile ma solo come deterrente che non agisce però sul senso civico delle persone».

