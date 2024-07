Pochi controlli, ecco due nuovi vigili 

Pochi controlli nelle vie del paese ma anche lungo il litorale. Ecco perché il Comune corre ai ripari ma allo stesso tempo accusa la Prefettura di non aver ascoltato le richieste di alcuni mesi fa. Da pochi giorni nel paese lagunare sono in servizio due nuovi vigili urbani. Sono stati assunti a tempo determinato con la facoltà di proroga. Si aggiungono i due in servizio prima, pochi nonostante i tanti problemi da risolvere ogni giorno.Il Comune in pochissimo tempo ha messo in piedi il concorso per l’assunzione. I due agenti per ora saranno operativi fino a settembre. «Abbiamo stanziato ventimila euro di fondi di bilancio, visto che non esistevano altre alternative - spiega l’assessore al Personale Pierpaolo Erbì - Ora però gli uffici cercheranno di capire se sarà possibile recuperare altre risorse per allungare l’assunzione. Noi siamo soli, siamo allo sbando totale».

La situazione

Erbì fa una fotografia di ciò che succede da tempo: «I carabinieri in servizio sono appena due più il comandante. Pochissimi insomma. Ma non possiamo contare più da tempo nemmeno sulla presenza della compagnia barracellare, sciolta ormai due anni fa per vari problemi purtroppo mai risolti. Già diverse volte abbiamo fatto presente alla Prefettura la mancanza di sorveglianza chiedendo di intervenire, ma non abbiamo mai ricevuto risposte». In questi giorni l’attenzione è rivolta alle manifestazioni continue contro i progetti eolici al porto di Oristano:: “Su questo fronte ovviamente sono impegnati anche i nostri pochissimi carabinieri - spiega ancora Erbì - Questo è un esempio che dimostra come il paese rimane scoperto. Se sono lì non possono essere presenti da noi. Senza parlare poi di quando vanno in ferie. Eppure sono noti i fatti accaduti a Santa Giusta nei mesi scorsi: nessuno dimentica che hanno preso fuoco diverse macchine. Ma non è mancata la rapina in banca. Anche dopo quel brutto episodio, durante diversi incontri in Prefettura, abbiamo chiesto di far arrivare a Santa Giusta forze dell'ordine, ma senza nessun risultato”.

Il litorale

Ora a Santa Giusta aumentano anche le persone: «La popolazione raddoppia - conclude Erbì - Ad Abarossa arrivano tante persone anche dai paesi limitrofi. I cittadini non si sentono più al sicuro, da noi le lamentele arrivano giornalmente».

