Pochi conti, Banco di Sardegna addio 

Il Banco di Sardegna ha chiuso definitivamente i battenti a San Nicolò d’Arcidano. Un problema non da poco, soprattutto per gli anziani e i cittadini senza auto. Per chi ha difficoltà a raggiungere la filiale di Terralba, la banca più vicina, presto però potrebbe arrivare un pulmino. Così hanno assicurato i vertici dell’azienda al primo cittadino.

L’incontro

Dopo varie proteste con l’ipotesi di trasferire la tesoriera del Comune in un’altra banca, gli amministratori hanno incontrato la direzione del Banco di Sardegna. «Abbiamo ribadito che la banca chiusa creerà diversi problemi ai cittadini - spiega il sindaco Davide Fanari - Anche se la decisione per la chiusura era già stata presa. I vertici dell’istituto di credito hanno promesso di mettere a disposizione un mezzo almeno due volte a settimana per raggiungere la banca di Terralba. E in futuro attivare uno sportello per il microcredito. Ora attendiamo di vedere se queste promesse diventeranno realtà».

Il sindaco intanto convocherà un’assemblea pubblica per illustrare alla popolazione l’esito dell’incontro: «I cittadini devono sapere cosa ha fatto il Comune da quando la direzione del Banco di Sardegna ha comunicato che avrebbe chiuso i battenti a fine novembre, ma anche le promesse annunciate – ha detto - Noi abbiamo fatto di tutto per spiegare che la maggior parte delle persone detiene il conto al Banco di Sardegna e che in pochissimi operano on line o con lo smartphone. Ma dalla banca è stato ribadito che ci sono pochi conti e poche operazioni».

I servizi

C’è poi la questione del bancomat. Il sindaco aveva annunciato tempo che fa che, se la banca fosse stata chiusa, non avrebbe più concesso lo spazio pubblico per l’installazione del bancomat: «Ma questa soluzione avrebbe creato un ulteriore disagio alla popolazione - spiega Fanari - Voglio ricordare che lo spazio viene concesso da sempre gratuitamente. Da noi hanno sempre avuto le porte aperte, a noi invece sono state chiuse». E ancora: «Se la collaborazione promessa dovesse venir meno - conclude il sindaco - saremo costretti a bandire una nuova gara per affidare il servizio di tesoreria, così prevede la norma. Non sarà semplice ma io devo tutelare i cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA