«Pochi Consigli e dibattiti risicati» 

Pochi Consigli comunali, poche convocazioni delle commissioni consiliari e scarsa partecipazioni ai dibattiti in aula da parte della maggioranza. I consiglieri d’opposizione, ma non solo, lamentano un farraginoso meccanismo della macchina amministrativa.

Le critiche

«Non ricordo l’ultimo Consiglio - dichiara il consigliere di minoranza Luigi Biggio (FdI) - Inoltre in quei pochi che sono stati convocati si è parlato esclusivamente delle delibere presentate». Per Biggio uno dei fattori però più preoccupanti è la mancanza di partecipazione alle discussioni da parte dei membri della maggioranza: «Al netto degli interventi dei pochissimi noti, non c’è partecipazione, ma passività. Il Consiglio dovrebbe dettare l’agenda alla Giunta e non viceversa».

Le critiche arrivano anche da un membro della maggioranza: «Non nascondo che mi sarei aspettato più convocazioni, i pochi effettuati sono apparsi come a rettifica di indirizzi politici già addottati dalla Giunta. - spiega Alessandro Lorefice (Uniti per Iglesias) - C’è una dinamica importante come quella del dimensionamento scolastico, che non ha prodotto nulla e considerata la delicatezza dell’argomento sarebbe stato opportuna una riunione di maggioranza e una discussione della commissione competente. Invece niente è stato fatto». Nicola Garau è il presidente della prima commissione al Bilancio: «Personalmente stiamo lavorando di buona lena. - dichiara - Ci siamo riuniti diverse volte, di recente l’abbiamo fatto per l’approvazione del regolamento attinente alla fornitura idrica per la zona industri ale».

I numeri

Dalla fine delle elezioni di maggio, i Consigli convocati sono stati 5, uno a giugno, due a luglio, uno ad agosto e un altro a settembre: «La prossima settimana verrà fissato il prossimo che, presumibilmente, per il 28. - Spiega il presidente del Consiglio comunale Alessandro Pilurzu - Occorre tenere in considerazione le tempistiche con la quale la nuova amministrazione ha dovuto fare i conti; dall’insediamento della Giunta, alla composizione delle varie commissioni. Di queste ultime, alcune si stanno riunendo più di altre e si cerca di convocarle quando sono presenti degli atti da discutere. Stiamo uscendo da un periodo di bulimia di eventi, da quelli estivi a quelli dell’Ottobrata, è fisiologico da parte di tutti i consiglieri, esser stati più presenti sul campo che nelle aule istituzionali» .

Valentina Pistis, consigliera d’opposizione (Insieme) aff erma: « Sul numero di commissioni e dei Consigli si può fare meglio e di più. Ricordo che le commissioni stesse esercitano funzioni consultive, preparatorie e di controllo sulle attività dell’amministrazione. Come anticipato in passato - prosegue - sarà mia cura chiedere ed incentivare la loro attività anche al fine di approfondire temi dirimenti come quelli delle politiche sociali e della rigenerazione urbana. Sappiamo ci siano dei progetti in cantiere ed è fondamentale renderli conoscibili all’intero Consiglio al fine di poter dare il proprio contributo».

