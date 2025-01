«Pochi clienti per colpa del cantiere» 

Quel cantiere sulla ex Provinciale 8 in via Veneto è già la disperazione degli automobilisti, e a due attività commerciali sta anche impedendo di lavorare.

«Blocca l’accesso al mio bar», dice Moira Cabras, «da giorni non riesco più a lavorare, non arrivano più molti clienti. Posso capire la necessità di questo cantiere ma chiedo solo di lasciare uno spazio per accedere, e parcheggiare». Il locale sorge in un punto di passaggio e quasi tutti i clienti sono automobilisti che si fermano per un caffè. Problemi anche per Rita Sedda, titolare di una paninoteca a fianco: «Tutti gli ingressi sono chiusi, l’unica possibilità è parcheggiare in uno sterrato poco più avanti. Siamo chiusi così da una settimana. Specifico che non ho nulla contro gli operai che fanno il loro lavoro, ma per noi è diventato un disagio, anche se per fortuna sarà temporaneo. Certo, è vero anche che l’anno scorso gli scavi li avevano fatti per la fibra, ora per il gas, non vorrei che si bloccasse di nuovo per un altro motivo tra un po’».

