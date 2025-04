Pochi chilowatt, lo stadio resta al buio 

Perché le luci dello stadio comunale non funzionano? Guspini attendeva da tempo i nuovi fari, auspicando di trasformare il luogo in un punto di riferimento anche per altre manifestazioni, nel rispetto delle attività delle associazioni sportive locali. L’impianto nuovo, costato circa 600mila euro fra torri e fari, ora c’è ma un errore tecnico tiene ancora spento l’interruttore. Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, la questione è stata sollevata dalla consigliera di minoranza Simona Cogoni, nel corso della consueta rassegna di aggiornamenti sulle opere pubbliche da parte degli assessori. La soluzione definitiva sarebbe una nuova cabina Enel. Quella provvisoria? Un gruppo elettrogeno. Ma perché?

Il confronto in Aula

«Le luci sono presenti da mesi, ma non le ho mai viste funzionare. Mi aspettavo che nel periodo estivo si potesse organizzare qualcosa allo stadio. Non capisco se non è stato possibile oppure se ci siano altre motivazioni più serie», ha chiesto Cogoni.

La risposta è arrivata dall’assessora allo Sport, Giorgia Massa: «L’illuminazione è funzionante. L’impianto è stato testato ma quando si accendono tutti i fari assieme non regge». L’assessora al Patrimonio, Stefania Atzei, ha precisato: «Attualmente, i chilowatt disponibili per tutto il villaggio sportivo, inclusi i palazzetti, sono 29. Ne servirebbero solo 70 per far funzionare tutti i nuovi fari contemporaneamente. Abbiamo completato i passaggi con Provincia, Regione ed Enel. È stato individuato il sito per una nuova cabina Enel. A breve partiranno i lavori e, una volta conclusi, i fari potranno essere utilizzati integralmente». Cogoni ha domandato perché non sia stata preventivata «questa enorme differenza di chilowatt». Atzei ha ammesso: «Si pensava che l’impianto reggesse, ma non è stato così».

Soluzione tampone

Per tamponare la situazione, il sindaco Giuseppe De Fanti ha annunciato l’acquisto di un gruppo elettrogeno: «Nel frattempo, useremo un generatore da 30mila euro, già finanziato».

La decisione ha suscitato ulteriori critiche. «Un errore tecnico grave: una sottovalutazione dei chilowatt necessari che lascia perplessi», ha commentato Cogoni: «Ben venga il gruppo elettrogeno ma i cittadini devono sapere che questi soldi potevano essere risparmiati. Serve maggiore controllo e supervisione. Speriamo che gli investimenti si traducano in un ritorno attraverso manifestazioni qualità per tutta la comunità». La situazione ha generato malumori anche all'interno della maggioranza.

Malumori

Il consigliere Filippo Usai, all’indomani del Consiglio, ha dichiarato: «È veramente assurdo che, prima di installare i fari, non sia stato previsto il potenziamento dell’impianto elettrico e la realizzazione di una cabina ausiliaria. Sarebbe opportuna una programmazione strutturata quando si lavora per realizzare un’opera pubblica, affinché, una volta conclusa, questa possa essere subito messa a disposizione dei cittadini. Diversamente – ha concluso – si rischia di dover investire ulteriori risorse, creando così un ulteriore danno alle casse comunali».

