Pochi cestini stracolmi: la protesta 

Pochi cestini e tanti rifiuti. Si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini per la mancanza di contenitori dell’immondizia e per la pulizia che avviene troppo di rado. «Diversi cestini sono stati rimossi perché utilizzati in maniera scorretta. Presto ne arriveranno di nuovi e sarà impossibile usarli come fossero dei bidoni», rivela l’assessore all’Ambiente di Iglesias Francesco Melis. «Spero che anche le strade al di fuori del centro storico siano fornite degli stessi servizi», è l’auspicio del consigliere di minoranza Luigi Biggio.

I quartieri

In città non è semplice trovare un cestino per gettare la carta del gelato o le deiezioni del proprio cane. «Nel rione di Col di Lana sono presenti soltanto due cestini, uno in via Loi e l’altro in via dei Cappuccini – dichiara Cristian Scanu, residente del quartiere –. È una zona completamente sguarnita e per i tanti che come me passeggiano con il proprio amico a quattro zampe è un vero problema. Rispetto al centro storico siamo decisamente svantaggiati». Anche in centro però non mancano le criticità: «Capita troppo spesso di non poter buttare nulla perché i cestini sono stracolmi, non so ogni quanto vengano svuotati ma di certo occorrerebbe farlo più spesso», suggerisce Giulia Casula, residente. Le dinamiche non sembrano essere differenti in altre zone della città. «È vero che ci sono tanti maleducati – commenta Rita Melis, che vive nei pressi della Rosa del Marganai – ma non si può nascondere che si tratti di un’area altamente trascurata. L’unico cestino è in un parco poco curato, per usare un eufemismo, ed è quasi sempre straripante di ogni genere di scarto».

La novità

L’assessore con delega all’Ambiente e al Decoro urbano, Francesco Melis, spiega come dopo i controlli e varie sanzioni applicate, sia emerso che alcuni utilizzavano i cesti gettacarta come bidoni per la differenziata: «Abbiamo rimosso diversi cestini e siamo in attesa d’installarne di nuovi che permetteranno l’utilizzo corretto grazie a un’apertura che non consentirà di disfarsi dell’immondizia ingombrante. Potranno essere utilizzati anche per la raccolta delle deiezioni dei cani. Inoltre è in programma la rimozione dei bidoni al centro storico e la sistemazione di altri in ghisa, più adeguati al decoro urbano». Per il consigliere d’opposizione Luigi Biggio sarebbe doveroso munire anche le periferie del medesimo servizio: «Anche gli abitanti degli altri quartieri hanno il diritto di poter buttare un fazzoletto o le deiezioni del proprio cane. Occorre inoltre effettuare lo smaltimento in proporzione all’esigenza, è palese che i contenitori siano insufficienti e svuotati troppo di rado. La sporcizia in diversi punti delle nostre strade ne è la testimonianza».

