«Pochi cestini? Il loro numero è sufficiente»  

«I cestini porta rifiuti ci sono, il problema è che spesso qualcuno li utilizza come cassonetti per buttare di tutto».

Sulla carenza dei contenitori per la spazzatura nelle strade di Is Corrias e Su Planu - denunciata più volte al dal capogruppo del Pd nel Comune di Selargius Omar Zaher - interviene l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa: «Come più volte spiegato anche in Consiglio, il numero dei cestini posizionati sia a Is Corrias che a Su Planu, è proporzionale a quello dei residenti dei vari quartieri», dice. «Valuteremo comunque con gli uffici la possibilità di incrementare il numero attuale, ma è impensabile pretendere di avere un contenitore ogni cento metri e sicuramente la mancata presenza non giustifica l’abbandono dei rifiuti dove capita», sottolinea l’esponente della Giunta comunale riferendosi alla spazzatura lasciata per strada. «Tra l’altro continuiamo a registrare lo scorretto utilizzo dei cestini presenti, scambiati da tanti come cassonetti per buttare immondezza di ogni tipo».

