Pochi bus per gli studenti, petizione online 

Mezz’ora di attesa, quasi sessanta minuti nelle ore di punta. Un’odissea per studenti - ma anche lavoratori - che ogni giorno utilizzano la linea 17 del Ctm per fare rientro a Selargius. «Servono più corse, soprattutto nell’orario di uscita da scuola», chiedono mamme e papà degli studenti selargini, compresi i liceali del Pitagora.

La protesta

In prima linea c’è Luana Lubrano, promotrice della petizione online che in due giorni ha superato le 200 firme, e mamma di una ragazzina al primo anno delle superiori a Cagliari. «L’unico collegamento tra la metro e Selargius presenta attualmente una frequenza della linea 17 Ctm, troppo bassa, soprattutto nelle fasce orarie in cui studenti e lavoratori devono rientrare a casa», spiega. «Le corse dalla stazione sono distanziate di circa un’ora e questo rende molto difficile utilizzare in modo efficace la metropolitana per il rientro».

Tempi lunghi

Nella petizione viene fatto anche un esempio concreto: una studentessa che termina le lezioni alle 14,15, riesce a prendere la metro alle 14,38 e arriva a San Gottardo (Monserrato) alle 14,46, ma la successiva linea 17 parte alle 15,35. «È costretta quindi ad aspettare quasi 50 minuti, dopo una mattinata di scuola, prima ancora di iniziare il viaggio verso casa», sottolinea la donna. «Questo problema non riguarda soltanto gli studenti: coinvolge anche lavoratori, pendolari e tutti i cittadini che utilizzano la metropolitana e hanno bisogno di raggiungere Selargius».

La petizione

La richiesta, condivisa da centinaia di pendolari, verrà inoltrata a Ctm. Sino a ieri sera le firme erano quasi 300, ma l’obiettivo è averne molte di più. Oltre 400 le condivisioni, e diversi commenti che confermano i disagi denunciati nella petizione e la necessità di un miglioramento del trasporto pubblico. «Chiediamo il potenziamento della linea 17, con corse più frequenti, idealmente ogni 20 minuti nelle fasce di maggiore affluenza, e un migliore coordinamento con gli arrivi della metro a San Gottardo», si legge nella petizione. «Un trasporto pubblico efficiente deve permettere alle persone di spostarsi senza dover affrontare attese così lunghe. Più corse significano meno attese, maggiore autonomia per i ragazzi e un servizio realmente al passo con le esigenze di chi vive a Selargius».

Il Pitagora

Nei mesi scorsi erano stati gli studenti del liceo Pitagora a lamentarsi, per poi ottenere la nuova corsa del 17S con un bus da 12 metri in via sperimentale per potenziare il collegamento fra stazione metro di via San Gottardo e il plesso scolastico di via Primo Maggio. «La situazione un po’ è migliorata», dice Christian Massa, rappresentante d’istituto, «ma le corse vanno ulteriormente potenziate».

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