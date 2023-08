Pochi bus alla stazione dei treni 

Dovrebbe essere il punto nevralgico del trasporto in città, ma per ora la fermata dei bus alla stazione di Iglesias, fra le vie Garibaldi e San Salvatore, è uno dei punti meno serviti. A denunciare una situazione che si protrae da anni è Davide Esu, titolare del bar edicola presente proprio alla stazione ferroviaria.

Isolati

«Da qui arrivano i turisti, partono e ritornano gli studenti, le persone che si recano nel cagliaritano per lavorare o potersi curare. È il luogo vissuto da tutti i pendolari della città che utilizzano le corse dei treni e quelle dei bus – spiega Esu –. Nella logica organizzativa dovrebbe essere il luogo in cui convergono tutti i servizi attinenti al trasporto pubblico. Invece così non è e da tempo sono il testimone del quotidiano disagio vissuto dagli utenti» Le cose vanno peggio d’estate. «L’esempio più lampante è la completa assenza di una sola tratta dell’autobus che passi dalla fermata della stazione e conduca alle spiagge del territorio. Ma questo è soltanto una delle contraddizioni, non esiste nessuna corsa che porti agli ospedali o alla casa di cura della Rosa del Marganai. Le prime fermate disponibili per potersi recare in queste strutture sono distanti», dice ancora Esu che poi sottolinea come sia impossibile per un utente di una qualche frazione o Comune limitrofi che volesse prendere un treno per recarsi nel Cagliaritano, trovare una tratta che conduca alla stazione. «Alla fermata o nelle sue vicinanze non esiste nessun punto informativo, non c’è alcuna affissione delle corse disponibili o degli orari – prosegue –. I turisti che arrivano da Cagliari si trovano disorientati, senza indicazioni che possano condurre al centro storico, ai punti di maggior interesse, o ai presidi ospedalieri. Da tempo continuo a far notare come un luogo che dovrebbe rappresentare la città, sia invece trascurato e servito in modo del tutto superficiale. Ma nessuno sembra volere fare qualcosa per migliorare la situazione e di conseguenza ottimizzare i servizi per tutti i cittadini e i turisti».

La minoranza

Nell’area è in fase di realizzazione il centro intermodale che potrebbe favorire l’ottimizzazione del servizio. Sulla questione interviene il consigliere comunale d’opposizione di “Nuova Iglesias” Antonio Zedde: «Auspico che la struttura sia pronta quanto prima. È indubbio che potrebbe rappresentare una svolta per quanto concerne l’efficienza del servizio pubblico dei trasporti. I lavori da diversi mesi vanno avanti a rilento. Mi occuperò nei prossimi giorni di capire a che punto sia lo stato di questi e quali siano i tempi previsti per la definitiva conclusione. La città necessita di un’area attrezzata ed efficiente».

