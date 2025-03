Pochi brividi e tanto spettacolo in pista  

“Attrus annus mellus”. L’augurio, che da sempre figura tra i titoli di coda della Sartiglia, stavolta è ancora più sentito. In via Mazzini lo spettacolo regala pochi fotogrammi alle decine di fotografi accovacciati lungo le transenne: l’atteso riscatto, dopo il rodaggio di domenica, non c’è stato. Nessun numero aereo, ad eccezione di una tentata piramide, molti “tre su tre” e pochi azzardi. Il film andato in onda davanti alle tribune stracolme di pubblico è lo stesso di due giorni fa: stessi attori, identico finale con dieci terzetti rimasti dietro le quinte. Solo la regia è diversa, stavolta c’è Salvatore Aru a guidare il gruppone di centoventi cavalieri che imboccano il percorso quando già sono scoccate le 18.

Le acrobazie

Il capocorsa è bello e elegante quando, con le braccia distese sulle spalle di Stefano Spiga e Antonio Giandolfi, sfreccia sulla sabbia. Diego Pinna e i suoi scudieri, Angelo Carta e Pietro Putzulu, non azzardano e si limitano ad un galoppo veloce. Ci provano Micheal Casula, Roberto Volturo e Marco Pau ma il tentativo di “piramide” si infrange quando il centrale, appena “scalate” le spalle dei due laterali perde l’equilibrio e finisce sulla sabbia. In un attimo si rimette in piedi e tra gli applausi rassicura tutti. Consensi per Gianluca Manunza, Salvatore Carrus e Marco Bardino che lanciano i cavalli al galoppo tenendo le redini in bocca.

I numeri

Divertenti e “romantici” Andrea Zucca e Paolo Faedda che aggiungono pepe al bel “due su due” scambiandosi baci sulla maschera. Tra i tre su tre da segnalare quello eseguito con maestria da Matteo Licheri, Filippo Sechi e Sergio Ledda con i cavalli veloci e perfettamente appaiati. Confermano l’esecuzione precisa di domenica Claudio Tuveri, Fabrizio Pomogranato e Alberto Carta. Stessa figura anche per Andrea Concas, Antonella Rosa e Federico Misura che domenica avevano deliziato il pubblico con un ponte aereo. Mentre Davide Fiori, Rodolfo Manni e Gianluca Fais salutano la giostra realizzando un “tre su tre” con centrale girato. A proposito di varianti, Francesco Carboni, Salvatore Montisci e Paolo Soddu si presentano in piedi sui cavalli tenendo una gamba sollevata, mentre alle spalle, dai costumi dei laterali spunta una bandierina con la scritta “gravi”. La pariglia delle amazzoni Ilaria Rosa, Sonia Cadeddu e Giorgia Madeddu si congeda con le due laterali in piedi, così come il terzetto composto da Fabrizio Sanna, suo figlio Federico e Pasquale Forgillo. Da segnalare infine i “due su due” ben riusciti a Filippo Corona e Federico Fenu, la figura del “centrale in piedi” proposto da Alessandro Manca, Stefano Manca e Davide Urgu che indossavano una maschera da alieni, e quello di Giuseppe Garau, Stefano Garau e Giorgia Nonnis. Restano sotto il portico ancora dieci terzetti, ma l’orologio non perdona. Su Componidori torna in scena per ultima benedizione e cala il sipario sull’edizione 2025.

