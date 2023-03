Pochi bimbi, scuole da riorganizzare 

Le divisioni Ma scoperchiando la pentola dei numeri, ne emergono delle belle: l’istituto “Satta” sbanca con 790 scolari, regge bene il “Deledda Pascoli” con 550, piange e trema il “Don Milani” con 320 alunni. Ben sotto la soglia minima di 400 sotto la quale perderebbe l’autonomia se non fosse che la salvezza sta nelle deroghe concesse col fatto che Carbonia, grazie a porzioni di territorio collinare, è un Comune montano (da non confondere con le soppresse Comunità montane). L’esempio più eclatante di questa stortura sta nella nuova scuola costruita e inaugurata a Barbusi nel 2004 dopo una spesa di 700 mila euro e in cui si contano solo 12 bambini. Un edificio nuovo di zecca per 12 scolaretti della materna. Ci stanno molto larghi. «Da un lato la scuola di Barbusi insegna – analizza Sally Valledona, preside reggente della Don Milani proprio perché non può avere una presidenza autonoma – che la realtà del paese e dei borghi vicini necessitano della scuola, dall’altro conferma che occorrerà presto fare i conti con i numeri per una nuova definizione degli assetti: l’istituto Don Milani di via Dalmazia nasce come scuola di frontiera per affrontare problemi sociali e difenderemo le nostre iniziative, ma per salvaguardarne le sorti occorre rivedere qualcosa». Le cose non cambieranno a schiocco di dita perché le conferenze scolastiche provinciali sul dimensionamento, si tengono di norma in autunno inoltrato, quindi le eventuali nuove decisioni verrebbero sancite fra otto mesi, ma non entrerebbero in vigore nella stagione 2023-24, bensì nella stagione 2024-25. Salvo colpi di scena. Una cosa è certa: l’assetto attuale non verrà replicato.

Tra edifici nuovi ma in pratica vuoti, e altri plessi stracolmi di ragazzi, i conti non tornano più fra i banchi delle scuole di Carbonia. E per scongiurare tagli e ridimensionamenti dolorosi, si profila (anzi è necessaria) una rivoluzione.

Il Comune

«Dal 2024-25: indubbiamente i numeri attuali fanno emergere una situazione non equilibrata fra gli istituti comprensivi figlia di una situazione nata nel 2012, chiaramente diversa da quella attuale». Va dritta al sodo l’assessore alla Pubblica istruzione Antonietta Melas, “amministratrice” del mondo scolastico cittadino sotto controllo comunale, cioè gli istituti comprensivi “Satta”, “Don Milani” e “Deledda Pascoli”. Dalle materne alle medie, passando attraverso le elementari, attraversi quindici plessi comprese le frazioni piccole o grandi, gestiscono la crescita di 1.660 bambini o ragazzi: 326 nell’infanzia, 731 alle primarie, 603 alle medie. Come raffronto, Iglesias ne ha 1639.

Le divisioni

Ma scoperchiando la pentola dei numeri, ne emergono delle belle: l’istituto “Satta” sbanca con 790 scolari, regge bene il “Deledda Pascoli” con 550, piange e trema il “Don Milani” con 320 alunni. Ben sotto la soglia minima di 400 sotto la quale perderebbe l’autonomia se non fosse che la salvezza sta nelle deroghe concesse col fatto che Carbonia, grazie a porzioni di territorio collinare, è un Comune montano (da non confondere con le soppresse Comunità montane). L’esempio più eclatante di questa stortura sta nella nuova scuola costruita e inaugurata a Barbusi nel 2004 dopo una spesa di 700 mila euro e in cui si contano solo 12 bambini. Un edificio nuovo di zecca per 12 scolaretti della materna. Ci stanno molto larghi. «Da un lato la scuola di Barbusi insegna – analizza Sally Valledona, preside reggente della Don Milani proprio perché non può avere una presidenza autonoma – che la realtà del paese e dei borghi vicini necessitano della scuola, dall’altro conferma che occorrerà presto fare i conti con i numeri per una nuova definizione degli assetti: l’istituto Don Milani di via Dalmazia nasce come scuola di frontiera per affrontare problemi sociali e difenderemo le nostre iniziative, ma per salvaguardarne le sorti occorre rivedere qualcosa». Le cose non cambieranno a schiocco di dita perché le conferenze scolastiche provinciali sul dimensionamento, si tengono di norma in autunno inoltrato, quindi le eventuali nuove decisioni verrebbero sancite fra otto mesi, ma non entrerebbero in vigore nella stagione 2023-24, bensì nella stagione 2024-25. Salvo colpi di scena. Una cosa è certa: l’assetto attuale non verrà replicato.

I numeri

Il “Don Milani” conta 4 plessi, il “Satta” (diretto da Maria Giovanna Carta) 6, compresi Is Gannaus e Is Meis. Sono 5 al “Deledda – Pascoli” guidato da Francesco Tribuna che, a sua volta, annuncia per Bacu Abis un’altra piccola rivoluzione: «Purtroppo i numeri esegui delle elementari ci impongono per il prossimo anno di chiedere la composizione di una policlasse».

