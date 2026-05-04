Pochi bimbi ma scuole più belle 

Due nuove mense e due (in realtà solo uno) nuovi asili: la qualità delle struttura scolastiche a Carbonia compie un significativo passo in avanti. E benchè il crollo demografico costringa a fare i conti con classi sempre meno numerose, in certi casi gli ambienti in cui gli scolari erano costretti a trascorrere parte della giornata didattica, erano inadeguati. Problerma risolto con le nuove mense scolastiche, inaugurate ieri, nella scuola di Serbariu (in via Santa Caterina) e nella scuola del rione di Is Meis, entrambe appartenenti all’istituto Comprensivo “Deledda-Pascoli-Don Milani”.

Cantieri finiti

È avvenuta la consegna ufficiale dei nuovi locali, sorti grazie a un finanziamento di circa 800 mila euro del Pnrr. Due locali nuovi, spazi puliti, dignitosi, aule grandi con bagni. Un cambio radicale: «I bambini consumavano i pasti in ambienti inopportuni – afferma la preside Antonella Pisu – le nuove mense sono preziose per il benessere psicofisico dei ragazzi, migliora la socializzazione, rispetta le loro esigenze». Gli scolari consumavano i pasti fra le aule: «Una situazione – racconta l’assessora alla Pubblica Istruzione Antonietta Melas – che si trascinava da una ventina di anni: il tempo di incassare il nullaosta sanitario della Asl e montare gli arredi e gli studenti mangeranno in ambienti protetti e differenziati». E, dettaglio non indifferente, caldi in inverni, freschi in settembre quando l’estate non cede il passo: l’impianto di climatizzazione fatiscente non consentiva di dare per scontata queste circostanza: «Stiamo, infatti, realizzando anche in quelle scuole, in particolare a Serbariu dove sono stati registrati disagi – precisa l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - le opere di climatizzazione più la posa dei pannelli fotovoltaici in seno a un progetto più complessivo».

Le strutture

Alle nuove mense si sommano altri due asili costati un milione 400 mila euro. Anche se in realtà è solo uno: è conclusa la costruzione del nuovo asilo all’interno della scuola Ciusa di via Lombardia. L’altro esiste già da quando è nata Carbonia, in via Brigata Sassari, è stato risanato di sana pianta (è caduto nel degrado, sovente in balia dei vandali) e ospiterà l’asilo comunale di via Manzoni che dovrà traslocare per consentire interventi radicali di manutenzione. Palla adesso agli uffici Servizi sociali per l’indizione del bando di acquisto degli arredi (via Brigata Sassari e al Ciusa) e il bando per conceder la gestione della struttura (al Ciusa). Ciò avviene in una città che fra materne, elementari e medie arriva a contare, fra scuole del servizio pubblico, paritarie e private, poco più di 2.000 alunni e che tenta, ma sembra impresa improba, di arrestare il calo demografico: a inizio stagione ha dovuto per la prima volta chiudere i battenti la scuola elementare di Bacu Abis.

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