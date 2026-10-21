Pochi bambini, il volley si ferma 

L’Aurora volley sospende la sua attività dopo 18 anni. La decisione è arrivata a causa dei numeri di iscritti sempre più ridotti: troppo pochi per poter costituire gruppi omogenei e far partecipare le squadre ai campionati. Il problema vero è che bambini e giovani sono sempre meno presenti anche a Villaurbana che, attualmente, conta circa mille 400 abitanti. «Non abbiamo chiuso la società - sottolinea il presidente Mauro Dessì - Le affiliazioni con Coni e Fipav sono state fatte regolarmente. Formalmente, dunque, è ancora attiva: non c’è stato alcun tipo di problematica a livello societario e dirigenziale, ma abbiamo deciso di fermarci con l’attività sul campo pur tenendo viva l’opportunità di ripartire».

Spopolamento

Un problema legato soprattutto alle poche nascite. «Principalmente si tratta proprio di questo problema – prosegue Dessì - i bambini in una realtà piccola come la nostra, tendono a essere sempre meno. Le società sportive vivono di iscritti ma ormai è sempre più difficile avere i numeri per partecipare ai campionati». Una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla collaborazione tra paesi. «È il futuro – prosegue il presidente dell’Aurora volley – altrimenti sarà complicato portare avanti le attività. Ci avevamo provato prima del Covid, promuovendo la pallavolo nei paesi del circondario, poi la pandemia ha bloccato tutto. Dovrà esserci un cambio di mentalità, altrimenti rischiamo che un domani non ci sia più niente». Nel mondo della scuola sta già accadendo: «Si è deciso di collaborare per avere numeri sufficienti e classi complete – aggiunge – idem per l’amministrazione comunale e le parrocchie: ci si può mettere insieme anche nello sport».

La società

L’Aurora volley, nata nel 2008, sin dagli esordi si poneva come obiettivo essere un punto di riferimento per i giovani. «La nostra attività è nata all’Oratorio – spiega - in seguito abbiamo partecipato ai campionati agonistici fino alla scorsa stagione. In tanti ci hanno aiutato, encomiabile il lavoro del Consiglio direttivo e quello portato avanti gratuitamente e con passione dai nostri tecnici Caterina Soggiu e Vito Chialà. Siamo stati un riferimento per la comunità». La porta rimane aperta. «La società resta attiva con la speranza e l’augurio di ripartire al più presto – conclude Dessì- ci siamo già messi a disposizione e proposti con la Fipav per ospitare qualsiasi tipo di evento, in modo tale da poter continuare a promuovere la pallavolo e non spegnere la passione».

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