Pochi bambini, chiudono due asili 

La crisi delle nascite si fa sentire pesantemente anche in città. Il Comune, per mancanza di bimbi iscritti, dal prossimo anno scolastico chiude le scuole dell’Infanzia di via Salvator Rosa e di via Fermi. Una decisione radicale presa all’unanimità (unico assente l’assessore Alessandro Guarracino) "in ragione del numero di iscritti notevolmente al di sotto dei parametri indicati nelle linee guida”. Di contro, nascerà l’istituto comprensivo “Giovanni Lilliu” che sarà costituito dalla direzione didattica Giovanni Lilliu e dalla scuola secondaria di primo grado Alfieri. L’istituto di via De Gioannis, con 360 studenti, è al momento l’unico sottodimensionato in città.

La delibera

L’atto firmato dal sindaco Paolo Truzzu e dal segretario generale Giantonio Sau, per “l’ottica della maggiore funzionalità della rete scolastica cittadina”, si fonda su tre punti fondamentali. Il primo prevede “la costituzione dell’istituto comprensivo Giovanni Lilliu che sarà costituito dalla direzione didattica Giovanni Lilliu e dalla scuola secondaria di prima grado Alfieri”. Questo, a prima vista, sembra solo un passaggio burocratico che avrà pochi effetti sui ragazzi e sulle famiglie. Ben diversi gli altri due punti che prevedono “la soppressione del punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia di via Salvator Rosa in ragione del numero di iscritti notevolmente al di sotto dei parametri indicati nelle linee guida; la soppressione del punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia di via Fermi in ragione del numero di iscritti notevolmente al di sotto dei parametri indicati nelle linee guida”.

La rivoluzione

La situazione è delicata ma l’assessora alla Pubblica istruzione Marina Adamo, dopo le polemiche sulla scuola di via Stoccolma, non vuole sentire parlare parlare di deportazione di bambini, docenti e lavoratori Ata. «Le proposte sono state condivise dai dirigenti scolastici negli istituti dove gli scolari non superano i 30 stabiliti dalla norma. Gli 11 bambini della scuola dell’infanzia di via Salvator Rosa potranno frequentare l’istituto di piazza Pitagora, dove c’è anche la mensa». Discorso simile per via Fermi. «I 15 bimbi andranno a Monte Mixi dove ci sono altri 25 piccoli», afferma l’assessora Adamo. Docenti e personale che fine faranno? «Seguiranno i bambini, restando a disposizione dei dirigenti». E l’accorpamento della scuola media Alfieri con le elementari di via Garavetti e via Caboni? «Una scelta necessaria, sia dal punto di vista numerico, rispetto alle linee guida, che didattico, visto il percorso degli studenti».

La paura dei sindacati

«Un ulteriore dimensionamento risulterà drammatico per le nostre scuole perché determina l’ennesima riduzione dell’offerta formativa con la chiusura di importanti punti di erogazione scolastica come sta avvenendo in modo evidente per la scuola dell’infanzia di via Salvator Rosa e di via Fermi», replica decisa Francesca D’Agostino, segretaria della Flc Cgil. «Bisogna essere consapevoli che la chiusura di queste due sedi di scuola dell’infanzia costituisce il primo anello di una reazione che si innescherà a catena sui diversi istituti della nostra provincia e della nostra Isola». Per D’Agostino non ci sono alternative. «Occorre limitare il numero degli alunni per classe, non certo aumentarlo, evitando la costituzione di classi che diverranno sempre più numerose con il dimensionamento contestualmente all’aumento di casi problematici». Per la sindacalista un serio problema democratico. «Questo dimensionamento andrà a toccare prioritariamente le scuole del primo ciclo dove avviene la formazione di base ledendo il diritto allo studio degli alunni più piccoli». (a. a.)

