Pochi bagnini disponibili per le spiagge libere 

Anche Porto Pino, come numerose località dell’Isola, risente della carenza di bagnini per poter garantire il servizio di salvamento a mare nelle aree di spiaggia libera. Fortunatamente ci sono i bagnini degli stabilimenti balneari ma il problema resta.

Gli scorsi anni il servizio era coperto dal personale della protezione civile Apcsa di Sant'Anna Arresi grazie ad una convenzione con il Comune che quest’anno, però, non è stato possibile stipulare: «A fine maggio abbiamo dato la nostra disponibilità a coprire il servizio dal primo di luglio. – dice Luigi Pia, presidente dell'associazione - Il 7 luglio ho saputo che il 26 giugno era stata deliberata la stesura della convenzione e con una mail del 9 luglio mi si chiedeva di recarmi a firmare la convenzione il giorno 11 luglio. Ma non avendo avuto risposta entro il primo luglio non ho potuto trattenere i ragazzi che mi avevano dato la disponibilità a coprire il servizio, ritrovandomi senza personale».

Un problema burocratico ben noto nei Comuni costieri: «Purtroppo ogni anno la Regione dà il via libera per i fondi a fine giugno e questo comporta che si arrivi a chiudere le pratiche i primi di luglio – spiega il sindaco Paolo Dessì – servono i tempi burocratici per stipulare le convenzioni, questo le associazioni lo sanno bene ma non tutti riescono a trattenere il personale . Lo stesso problema lo stanno avendo altri sindaci del territorio e anche noi auspichiamo che la Regione investa nella formazione dei bagnini, figura troppo difficile da reclutare. Per non farci trovare impreparati in futuro, stiamo valutando l’ipotesi del bando di affidamento pluriennale del servizio in modo da garantire l’avvio del servizio all’inizio di ogni stagione».

