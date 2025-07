«Pochi autobus per i pendolari durante le giornate di sciopero» 

Terzo sciopero del trasporto locale in poco più di un mese. Troppo per i pendolari del Parteolla che ogni giorno si muovono con i mezzi pubblici per recarsi a Cagliari. «Anche lo sciopero di sabato prossimo non tiene conto delle esigenze degli utenti. Le fasce di garanzia del servizio sono poche e distribuite in orari impossibili – afferma la portavoce del Comitato Elisabetta Caredda – l’Arst è l’unica azienda di trasporto a non garantire il servizio dalle 18 alle 20.30. Il risultato è che, la sera, i pendolari del Parteolla non possono rientrare a casa dal capoluogo».

Le fasce di garanzia prevedono, per i pullman, un servizio dalle 6 alle 9.29 del mattino e, nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 15.59. Stesso discorso per i treni: dalle 5.54 alle 8.44 la mattina e dalle 12.45 alle 15.44 nel pomeriggio.

Tutto legittimo secondo la Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La definizione delle fasce è in linea con le norme sul diritto allo sciopero. Tuttavia, il commissario delegato Paolo Reboani, invita Arst e sindacati a rivedere i criteri delle fasce orarie in modo da salvaguardare le esigenze del territorio. «Ringraziamo la Commissione – afferma Elisabetta Caredda – ma ribadiamo che le prestazioni indispensabili previste dalla legge non sono garantite». Una soluzione, secondo il Comitato, potrebbe essere in futuro il potenziamento del servizio del Ctm sui territori della Città Metropolitana di Cagliari «per compensare le carenze dell’Arst». (c. z.)

