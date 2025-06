«Pochi agenti: la sicurezza è a rischio» 

«Cagliari e la sua provincia sono stati dimenticati dal ministero dell’Interno». L’accusa arriva dal sindacato della Polizia del Sap: «Nel piano dei potenziamenti degli organici si sono scordati dell’area del Cagliaritano: la situazione è drammatica», è la denuncia del segretario regionale, Andrea Listo. Secondo quanto riferito dal sindacato, in tutto il territorio del sud Sardegna arriveranno appena otto agenti.

«Tra pensionamenti, trasferimenti e assenza di nuovi arrivi, la presenza nel territorio delle forze dell’ordine è sempre più a rischio», prosegue Listo. «In un momento in cui si registrano tensioni sociali, crescita di fenomeni criminali legati al disagio economico e sfide importanti in termini di sicurezza urbana e prevenzione, una distribuzione più equilibrata sul territorio regionale avrebbe potuto meglio rispondere alle reali esigenze delle comunità. Il dato più deludente è quello su Cagliari: solo 8 unità in più, distribuite tra Iglesias e Carbonia». Per il segretario regionale del Sap si tratta di «una mancanza di rispetto per i cittadini e per gli operatori che rischiano la vita per garantire sicurezza. Se non si interviene con misure strutturali, non si riuscirà più a garantire nemmeno l’ordinaria amministrazione». (m. v.)

