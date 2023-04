Pochi agenti, emergenza in carcere 

Organico sempre più carente e negli ultimi tempi si sono registrate sette aggressioni agli agenti. Nel carcere di Massama la situazione è sempre più allarmante come denuncia il sindacato della Uil della polizia penitenziaria che ieri ha effettuato una visita nell’istituto. Il segretario regionale Michele Cireddu, i delegati locali Marzo Sanna, Alessandro Pinna e Massimiliano Spada sono stati accolti dal comandante della penitenziaria Salvatore Cadeddu (assente la direttrice Elisa Milanesi). «Rispetto a quattro anni fa, la situazione è peggiorata – ha commentato – il personale è di 163 unità ma in organico ne sono previste 211, gli eventi critici sono stati 471. Questo è un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato». Nel carcere, dove oltre alle due sezioni comuni ci sono quelle per i detenuti di alta sicurezza As1 e As3, oggi i detenuti sono 243 (numero nella norma). «Esistono gravi carenze strutturali e mancano i presidi tecnologici. I livelli minimi di sicurezza non possono essere garantiti a causa della carenza di personale. I nostri colleghi sono in difficoltà ma, nonostante le criticità, sono ogni giorno in prima linea e tengono alto il nome della penitenziaria». Quadro critico anche per i detenuti. «Se il personale lavora in condizioni adeguate, l’attenzione con la quale sono seguiti i detenuti maggiore. Così siamo costretti a fare ciò che è umanamente possibile».

