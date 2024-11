Pochi affari, il black friday non decolla 

Niente file fuori dai camerini. Niente “resse” davanti ai negozi che ieri hanno inaugurato il black friday. Il primo giorno della settimana del cosiddetto “venerdì nero” o “venerdì pazzo”, che comincerà ufficialmente lunedì prossimo e andrà avanti fino al cyber monday del 2 dicembre, diventa un tranquillo martedì di shopping. Da via Manno a via Garibaldi, da via Alghero a via Paoli, la festa degli sconti (che negli anni passati era particolarmente attesa dai cagliaritani che ne approfittavano anche per fare i regali di Natale) non riempie i negozi che lo annunciano con un maxi adesivo in vetrina. «Quest’anno c’è poco interesse», spiega Paolo Angius, titolare di un negozio di pelletteria in via Garibaldi. «Per il momento a (quasi) nessuno sembra interessare», aggiunge. Perché? «È che gli sconti non sono così alti e non tutto è in sconto», dice Alessia Liveri, a caccia di qualche affare in via Paoli. E in effetti. La maggior parte dei negozi fa il 30%, qualcuno osa il 50% ma sono pochissimi. Morale? La partenza è un mezzo flop, insomma. Con qualche eccezione: «La partenza sembra positiva, le persone aspettavano l’inizio degli sconti», spiega Daniela Gabriellini, titolare di un negozio che tratta intimo in via Garibaldi. «Abbiamo appena cominciato, quindi vedremo più avanti, ma l’interesse comunque sembra esserci», aggiunge.

Le cause

Strade affollate la sera, per essere un martedì, (i negozi decisamente meno), in via Garibaldi e via Manno, ma in compenso altrove è calma piatta. «Sono diverse le ragioni per le quali quest’anno le persone sono meno interessate al Balck Friday», sottolinea Marco Medda, presidente provinciale della Confesercenti. «L’aspetto promozionale non è più una leva come negli anni passati, senza considerare che c’è anche l’effetto della “crisi”. Le persone si ritrovano meno soldi in tasca con le scadenza di alcune rate da versare per i tributi e preferiscono attendere dicembre per acquistare i regali di Natale», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Mario Zedda, di fronte alla vetrina di una nota catena di negozi di abbigliamento in via Manno. «Quest’anno abbiamo avuto più spese, quindi a parte qualche cosa di elettronica non proprio imprescindibile, salteremo il “giro”». E per i regali di Natale, non approfitta delle riduzioni? «Per quelli aspetteremo la tredicesima. Pazienza se non possiamo risparmiare qualcosa facendo gli acquisti adesso, ma non è proprio possibile», aggiunge. Insomma, la “crisi” spinge a rinunciare al “delirio” del black friday e fare shopping (natalizio) quando arriveranno le tredicesime.

Lo scenario

Per venire incontro alle esigenze dei consumatori, c’è chi propone soluzioni alternative. «Visto che sono tanti coloro che pensano di rimandare gli acquisti di Natale al momento in cui potranno contare sulla tredicesima, noi, per esempio, diamo l’opportunità di acquistare un articolo al prezzo del Balck friday lasciando un minimo acconto e ritirarlo poi a dicembre quando arriverà la tredicesima», spiega Paolo Angius.

In generale, però, il clima tra i commercianti è di sfiducia. «Non mi risulta che in Italia si celebri la giornata del Ringraziamento quindi non vedo perché si debbano sposare tradizioni non nostre soprattutto quando a queste fa da contraltare la discussione “saldi sì, saldi no, saldi forse, saldi in altro periodo”», dice Pierluigi Mannino, commerciante e componente della commissione Attività produttive. «Per noi il black friday non esiste», taglia corto Martina Lai, titolare di un negozio di abbigliamento in via Garibaldi. «Noi rinnoviamo i capi ogni due-tre settimane, perché è questo che cerca la nostra clientela fidelizzata. Vendere quel “pezzo” adesso a un prezzo scontato sarebbe come prendere in giro chi da noi viene tutto l’anno. Certo», conclude, «qualche capo scontato per il black friday ci sarà, ma i clienti sapranno che si tratta di una precedente collezione».

