Poche risorse, la Festa del calamaro spegne i fornelli 

Dal 1971 saluta l'estate appena conclusa e brinda a quella che verrà. Quest’anno la tradizionale “Festa del calamaro” spegne i fuochi della grande frittura nel cuore di Porto Rotondo. Questioni organizzative e mancanza di risorse fanno saltare l’attesa sagra (organizzata dal Centro commerciale naturale Porto Rotondo, con la collaborazione del Consorzio) che ogni anno il primo novembre richiama migliaia di visitatori. Nata quarant’anni fa per iniziativa dei pionieri del villaggio turistico, ultimo scampolo d'estate dei vacanzieri delle stagioni d'oro che prolungavano la permanenza nel borgo per seguire i cantieri di costruzione di ville e banchine, la Festa del calamaro è diventata tradizione beneaugurante, aperta a residenti e turisti con l'auspicio di ospitarli anche l'estate successiva. La stagione 2025 di Porto Rotondo si chiude senza il consueto appuntamento con cinque quintali di calamari, dorati in 500 litri di olio dalle mani di una decina di chef dell'Associazione cuochi Gallura e serviti da una trentina di volontari, annaffiati da fiumi di birra e Vermentino. Le ultime edizioni sono state da record, richiamando in piazza oltre tremila persone, arricchite da spettacoli, animazione per bambini, musica dal vivo, un mercato espositivo di manufatti artistici e l'immancabile gara di spaghetti disputata senza utilizzare le mani.