«Poche risorse, evitiamo gli sprechi» 

Evitare sprechi e inefficienze, come «il disastro del Superbonus 110%», scritto «malissimo e ha prodotto la più grande truffa ai danni dello Stato». È la priorità del Governo per delineare le risorse su cui costruire la manovra, come ha detto Giorgia Meloni ai suoi ministri nella prima riunione del Cdm dopo la pausa estiva.

Il piatto piange

Le risorse sono «poche», ha detto la premier. Quante, è ancora da capire e, precisa il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dipenderà anche dal negoziato europeo sul Patto di stabilità. Per fare cassa, non sono escluse privatizzazioni, sollecitate da Forza Italia. «Spero che vi siate riposati abbastanza perché abbiamo tanto lavoro da fare e un'agenda impegnativa», ha detto Meloni ai ministri: elezioni europee e presidenza italiana del G7. La premier vuole «il massimo di compattezza, determinazione, concentrazione». Dovrà essere «l'anno delle grandi riforme», ha aggiunto, citando l'autonomia differenziata, la giustizia, la delega fiscale e annunciando che è pronta la proposta di Elisabetta Casellati sul premierato: «Dà stabilità ai governi e fa decidere ai cittadini chi debba governare».

Le priorità

La legge di bilancio entrerà nel vivo dopo la riunione di maggioranza il 6 settembre. Ma già la premier ha chiarito le direttive e i paletti, all'insegna della prudenza. Deve essere, ha aggiunto, una manovra «seria, per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese». Ma deve anche essere politica: «Dobbiamo consolidare la direzione» del taglio del cuneo, «un provvedimento concreto che arriva ogni mese nella busta paga», e degli interventi a favore della famiglia, per contrastare la denatalità.

Il caro-energia

La priorità non è più il caro-energia: «Gli sgravi - dice Giorgetti - torneranno di attualità se i prezzi di gas ed elettricità lo consiglieranno». Lo scenario sarà più chiaro quando fra un mese l'esecutivo varerà la Nadef.

