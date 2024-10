«Poche olive, ma sono di altissima qualità» 

Poche ma di buona qualità. Anche quest’anno si annuncia una stagione di luci e ombre per gli olivicoltori del Parteolla dopo una stagione siccitosa solo in parte attenuata dalle piogge di questi giorni.

La raccolta

Il viavai di pick up e camioncini carichi di scale, abbacchiatori, scuotitori, teli e cassette è il segnale che la raccolta delle olive è entrata nel vivo. «La produzione è scarsa – dice Francesco Locci titolare di un frantoio che ospita il Museo dell’Olio – per il secondo anno di fila registriamo un forte calo nella produzione. Il lato positivo è che le olive sono sane, le alte temperature estive hanno quasi debellato la mosca olearia evitando danni alle piante».

Il bilancio

Numeri al ribasso anche per il frantoio Cannavera: «Abbiamo iniziato a raccogliere una settimana fa. Tutte le varietà hanno prodotto meno – conferma Stefania Cannavera – la siccità ha colpito dappertutto. Anche nei terreni irrigati, come i nostri, le olive hanno sofferto il gran caldo». Cambiamenti climatici con i quali gli agricoltori del Parteolla stanno imparando a convivere: «Spesso però non basta irrigare i terreni– spiega Cannavera – nello stesso uliveto gli alberi hanno rese diverse: uno magari è carico e quello del filare accanto non dà frutti».

La cooperativa

Sembra invece andare meglio per le olive da mensa, cavallo di battaglia della Copar, la cooperativa di Dolianova con 432 soci e 1300 ettari coltivati. «Registriamo un aumento rispetto allo scorso anno – rivela il direttore tecnico Enrico Serra – per le olive da olio le valutazioni le faremo tra qualche giorno. Prima di iniziare la raccolta aspettiamo ancora qualche pioggia».

L’obiettivo di tutti è offrire un prodotto di altissima qualità, unico modo per battere la concorrenza di Spagna, Tunisia e Turchia che da anni puntano sulle coltivazioni intensive: per loro quest’anno ci sarà un significativo incremento della produzione. «L’olio di bassa qualità è da sempre presente sul mercato – dice Enrico Serra – noi ci difendiamo differenziando le produzioni e presentando un olio qualitativamente superiore. Il vero problema è che la gente non sempre è propensa a spendere 15/18 euro per un litro. Preferisce acquistare a 7 euro l’olio aromatizzato al market».

Il mercato

«La concorrenza non ci spaventa – gli fa eco Francesco Locci – la Sardegna con le sue produzioni Dop viaggia su una corsia differente. Chi, come me, ha investito nell’olio-turismo ha un altro tipo di clientela. Senza questa attività “diversificata” avrei sicuramente qualche difficoltà in più». Le produzioni legate al territorio e l’esaltazione della biodiversità sono le armi più efficaci per vincere la sfida: «Noi puntiamo sulle varietà del Parteolla e sulla qualità della lavorazione – dice Stefania Cannavera – raccogliere olive sane, macinarle subito e conservare l’olio nel modo giusto sono garanzia di qualità. Serve però più consapevolezza: il consumatore deve essere ben informato su ciò che porta a tavola».

