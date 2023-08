Poche nascite, nido a rischio 

I nuoresi non fanno più figli. In città è crollo delle iscrizioni nei nidi comunali. Una flessione del 30 per cento rispetto all’anno precedente, riflesso probabilmente del calo delle natalità nel 2022. A due giorni dalla scadenza originaria, le iscrizioni nei tre nidi pubblici sono 90, contro le 130 dell'anno precedente. Il Comune, che ha lasciato invariate le tariffe aumentate nel 2022, è corso ai ripari allungando i termini di iscrizione al 30 settembre. Ma se dovessero confermarsi questi numeri, a rischio c’è l’apertura di uno dei tre nidi, e con lui le 12 buste paga tra cuochi ed educatrici. Dall’opposizione in Comune è la capigruppo del Pd Natascia Demurtas, ad annunciare un’interrogazione, mentre l’assessora all’istruzione Fausta Moroni spiega: «Colpa probabilmente del crollo demografico che travolge la nostra città».

I numeri

«Purtroppo – ammette la Moroni – c’è stato un crollo di iscritti nei nidi comunali a cui – puntualizza - non corrisponde un aumento in quello privati. In questo momento abbiamo circa novanta iscritti rispetto ai centotrenta dell’anno scorso». I posti garantiti dal Comune, che con i fondi Pnrr ha avviato la ristrutturazione dell’asilo di piazza Veneto, trasferendo il nido Primi passi in viale Trieste, erano complessivamente 126. Sessanta nel nido Primi passi, altri 36 per il Mariposa e 30 bimbi al Filastrocca, nido quest’ultimo che ha lasciato spazio nei locali di viale Trieste al Primi Passi per andare momentaneamente in affitto nell’asilo privato Le Grazie. Ma i conti non tornano. Mancano all’appello 40 bimbi. «Questi numeri ci permettono di aprire solo due asili» conferma la Moroni. Da qui la decisione di allungare i termini per le iscrizioni a settembre.

Le perplessità

Dall’opposizione Natascia Demurtas lancia l’allarme e annuncia un’interrogazione. «Le tariffe sono rimaste quelle dell’anno scorso, troppo alte. Questa proroga delle iscrizioni corrisponde a un crollo delle domande. Ad aprile sono state approvate le tariffe, ma c’è ambiguità sui servizi. Rimangono invariate le rette, ma a differenza delle garanzie dell’anno precedente, l’amministrazione – dice la Demurtas – non si impegna a mantenere i servizi se dovesse mancare il sostegno di Inps e Regione, ma chiede alle famiglie di rinunciarci. Quando è stata pubblicata quella delibera - precisa l’esponente Pd – non erano ancora state azzerate le commissioni, ma sul tema la commissione non è mai stata convocata».

Crollano le nascite

«Sul calo iscrizioni pesa sicuramente il problema natalità» afferma la Moroni che rivela come a settembre 2021 i nati in città erano 179, a settembre 2022, 109 ma puntualizza: «Bisogna ammettere che l’incertezza data dalla chiusura del Primi passi probabilmente ha spaventato le famiglie che non sapevano se avremmo trovato una terza struttura. Il caro rette non c’entra, col prestito d’onore che fa da cuscinetto in attesa dei contributi Inps abbiamo garantito le famiglie»

