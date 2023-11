Poche manutenzioni, quartieri al buio 

Manca il contratto con la ditta preposta alla manutenzione dell’illuminazione pubblica: da mesi i cittadini di molte zone della città lamentano il malfunzionamento degli impianti. Da Serra Perdosa a Campo Romano, da Funtana Marzu a Col di Lana, sono tante le vie e le piazze costrette al buio.

I disservizi

Un problema che l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi ammette per via dell’assenza di una ditta che si occupi delle manutenzioni: «Una mancanza legata a svariate problematiche, fra cui quella relativa ai fondi del Pnrr. Tuttavia il problema verrà presto risolto, siamo in fase di gara per il nuovo bando delle manutenzioni». Nel frattempo però le criticità vengono segnalate quotidianamente: «Da quando è subentrata l’ora solare il disagio è aumentato. - racconta Simona Aru, residente nell’area della Rosa del Marganai - Il buio arriva presto e la zona è molto frequentata, senza illuminazione i bimbi son costretti a casa, chi pratica sport deve prestare attenzione alle auto, perché via Borsellino è sprovvista di marciapiedi». Ma sono i solo i residenti a lamentare il malessere legato alla mancanza di luce artificiale: Ricevo tante segnalazioni da parte di chi si reca a far visita ai degenti della struttura della Rosa del Marganai. - spiega il consigliere di minoranza di Nuova Iglesias Antonio Zedde - Non tutti dispongono di un’auto e in tanti si trovano in difficoltà. Un problema da risolvere immediatamente» .

Le proteste

Uno dei casi di malfunzionamento più clamorosi riguarda la zona delle ex Casermette, dove nella piazza antistante la chiesa di Valverde, la luce manca da 7 mesi: «Siamo stanchi d’inoltrare segnalazioni che non ottengono nessun riscontro e far notare la pericolosità della circostanza. - rivela Matteo Medda, residente nella zona - La strada che costeggia il compendio è completamente al buio, il passaggio pedonale è invisibile e le auto sfrecciano incuranti dei pericoli. Ormai è una questione di sicurezza pubblica, in diversi episodi si è rischiata la disgrazia» .

Matteo Mula abita nel rione di Campo Romano: «Anche qui molto spesso e da parecchio tempo i lampioni rimangono fuori servizio». Illuminazione pubblica non inefficiente, ma del tutto assente in via Calamandrei: «Dove il numero di abitazioni è ormai importante. - dichiara il consigliere d’opposizione di FdI Luigi Biggio - Oltretutto è utilizzata da tanti studenti che si recano negli istituti vicini. Inoltre anche che il fondo stradale è pieno di buche che con la pioggia diventano pericolose anche per gli automobilisti». La problematica sull’illuminazione pubblica sarà oggetto di un’interpellanza che presenterà il consigliere Simone Saiu (Insieme): « I rischi non sono soltanto legati al fatto che il buio favorisce l’eventuale verificarsi di atti illeciti, ma anche alle cadute o a possibili investimenti da parte delle automobili. - spiega - Interpellerò il sindaco e l’assessora competente al fine di conoscere se esiste un piano per l’efficientamento relativo all’illuminazione pubblica, quali siano gli eventuali obiettivi e le scadenze che l’amministrazione si è posta a riguardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA