«Poche maestranze, si dovrebbero organizzare i turni» 

«Ci avevano prospettato più turni di lavoro al giorno per accelerare i tempi del cantiere in piazza Repubblica, che è uno snodo fondamentale per il traffico nel centro cittadino. Invece abbiamo visto tre, quattro operai al lavoro in un turno solo». Pierluigi Mannino, consigliere comunale del partito del sindaco (FdI) e presidente della commissione Attività produttive, sbuffa: «A questo punto ho deciso di fare un accesso agli atti per i lavori in piazza Repubblica: ancora non me li hanno dati, ma li guarderò con attenzione perché nulla va come dovrebbe andare».

Peraltro, Mannino si chiede «perché il tragitto della metropolitana di superficie si fermi a Monserrato, invece di bloccarlo ad esempio nel largo Gennari: si è privata la città di un mezzo veloce che alleggerisce il traffico e lo si è sostituito con lente e ingombranti corriere, intrappolate nel traffico aumentato per via dell’assenza di Metrocagliari. Alla peggio, avrebbero potuto far giungere i convogli fino alla fermata Puccini, anche perché mi arriva la notizia che i bus sostitutivi non sempre siano sufficienti ad accogliere tutti i passeggeri in attesa della metropolitana leggera».

Mannino, come presidente della commissione Attività produttive, riceve le lamentele per il protrarsi dei cantieri in piazza Repubblica, dove appunto i negozianti assicurano di aver perso molto fatturato per via della viabilità complicata dai lavori. È meno preoccupato per il ritrovamento di reperti archeologici sotto il futuro capolinea di Metrocagliari, in piazza Matteotti: «Lì c’è il tempo per risolvere la questione, però non capisco perché il Consorzio di imprese d’appalto dell’Arst non abbia eseguito l’indagine preventiva del sottosuolo, che è prevista. Invece hanno scavato, trovato e quindi bloccato: ma che modo di procedere è?». (l. a.)

