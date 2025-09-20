Poche le attività aperte ma i cittadini gradiscono «Ci sentiamo più sicuri» 

Nel primo sabato con piazza del Carmine osservata speciale, le attività aperte si contano sulle dita di una mano. I pochi - pochissimi - irriducibili non hanno particolare voglia di parlare.

Chi lo fa chiede l'anonimato: niente foto e niente nomi. Ma la novità della piazza presidiata piace a tutti, commercianti e non. «Speriamo sia un nuovo inizio e che i cagliaritani possano riappropriarsi di questo spazio della città sino a oggi dimenticato dalle istituzioni», commenta Rosaria Piu, residente della zona. Paolo Sarritzu, 83 anni e cagnolino al seguito, si accoda: «I controlli sono fondamentali per ridare a tutti noi un doveroso senso di sicurezza che le continue risse hanno fatto venir meno nel tempo», osserva con tono a metà tra risoluto e rassegnato. Perché è questo l'umore comune dei cagliaritani, che invocano controlli ma ancora fanno fatica a ritornare nella loro piazza. Quella che un tempo era uno di salotti buoni della città, e ora trovi più forze dell'ordine che cittadini felici. Anche quando c'è chi scommette comunque su questo angolo di Cagliari e porta palco e cultura. Spettacolo per pochi intimi, magari la prossima andrà meglio.

